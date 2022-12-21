В СНТ «Спецстрой» специалисты АО «Горэлектросеть» обнаружили незаконное подключение к электрическим сетям. Участок не приватизирован и ранее был отключен от электричества за долги. Хозяева домика, предположительно, ведут маргинальный образ жизни. Во вторник энергетики сняли «наброс» на линию электропередачи и лишили их бесплатного блага.

«Незаконное энергопотребление – это, в первую очередь, угроза жизни и здоровью правонарушителя и его соседей. Также неучтенное потребление вызывает скачки напряжения и преждевременный износ сетей. Колебания напряжения выводят из строя бытовую технику и могут привести к короткому замыканию и пожару. Ответственность за подобные деяния предусматривается как административным, так и уголовным кодексом», - объясняет Виктор Коротков, заместитель генерального директора по безопасности АО «Горэлектросеть».

«Мы установили автоматизированный учет энергопотребления в садовых товариществах Нижневартовска. Это позволяет оперативно выявлять факты нелегального подключения к нашим сетям. На опорах освещения размещены счетчики с интеллектуальной передачей данных, все потребление отслеживается через сеть Интернет в онлайн-режиме. Отмечу, что правилами предусмотрен достаточно существенный расчет ущерба, исчисляемый десятками и сотнями тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от сечения кабеля, при помощи которого происходит подключение. Объем бездоговорного потребления рассчитывается согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 №442», - рассказывает Данила Шейнов, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Горэлектросеть».

В «Горэлектросети» регулярно проводятся проверки приборов учета и рейды, выявляющие безучетное потребление. Это рутинная работа электросетевых районов и подразделений по передаче и учету энергоресурсов, у которых накоплены методы для выявления большинства уловок. Бывают и внеплановые выезды, организованные по заявкам от населения. Если вы заметили, что ваши соседи по садовому товариществу незаконно подключились к сетям электроснабжения, пожалуйста, обратитесь в АО «Горэлектросеть», тел: (3466) 635-935.