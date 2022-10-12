С 1 ноября 2022 года СГМУП «ГТС» переходит на прямые договоры по жилым домам ООО УК «ДЕЗ ВЖР» на основании п.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации.

307 многоквартирников в Восточном жилом районе города будут напрямую платить за услуги горячего водоснабжения. Кроме того, в этот список войдут

32 дома, которые оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами – они будут платить напрямую ресурсникам за поставленную тепловую энергию.

Полный список всех домов представлен на официальном сайте СГМУП «ГТС».

В связи с чем, прием, начисление, сбор, обработка, перерасчет, перечисление платежей, заключение договоров теплоснабжения, горячего водоснабжения с потребителями и взысканию задолженности будет осуществляться ООО «Югорским расчетно-информационным центром» (агент теплоснабжающей организации

СГМУП «ГТС»).

Для удобства горожан и абонентов СГМУП «ГТС» в Северо-Западном жилом районе по адресу ул. Крылова д. 53 открылся новый клиентский офис ООО «ЮРИЦ».

В новом центре обслуживания потребители могут решить вопросы с начислениями за услуги тепловодоснабжения, оплатить услуги без комиссии наличным и безналичным способом, получить консультацию, передать показания приборов учёта.