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Школьники из Сургута смогут пройти бесплатные образовательные экоуроки

ПАО «МТС» и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную экологическую программу

Школьники из Сургута смогут пройти бесплатные образовательные экоуроки
Фото: unsplash.com

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Дети со всей России, в том числе и городов ХМАО, могут погрузиться в тему экологии и узнать, какие привычки помогут спасти планету.

Специально для детей 6-10 лет на сайте проекта «Поколение М» созданы интерактивные образовательные мастер-классы, в которых профессор Чудаков с фиксиками дадут полезные советы, помогут детям познакомиться с осознанным потреблением и научат внедрять простые бытовые правила для формирования бережного отношения к окружающей среде.

Для привлечения дополнительного внимания детей к экограмотности на официальном сайте проекта «Поколение М» и на странице «ВКонтакте» будут публиковаться короткие видеоролики с профессором Чудаковым. Каждый месяц любимый герой будет увлекательно и доступно рассказывать про важные экологические даты, привлекая внимание к основным проблемам экологии. Так, первый видеоролик приурочен ко Всемирному дню чистоты и рассказывает о важности культурно-гигиенических навыков.

«С развитием промышленного сектора в ХМАО тема экологии особо актуальна. На наших территориях обитает большое количество редких видов растений, птиц и животных, которые требуют бережного отношения со стороны местных жителей и, прежде всего, молодежи. Наша задача – с помощью образовательных мастер-классов воспитать в югорских школьниках осознанную заботу о природе родного края, пробудить волонтерскую инициативу и, главное, заложить фундамент экомышления с самого раннего возраста», – прокомментировал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

Для самых активных участников организаторы подготовили творческий конкурс «Познаем мир с фиксиками» по двум номинациям. В первой предлагается создать комикс с лайфхаками, в котором ребенок покажет, какие полезные привычки по сохранению природы он применяет в жизни. Кстати, выполнять задание будет интереснее вместе с семьей и друзьями, что гарантирует веселое времяпрепровождение. А после детям нужно загрузить свою работу на сайт www.pokolenie.mts.ru. Во второй номинации участники узнают, как, применив немного фантазии, можно подарить вторую жизнь старым ненужным вещам.

По завершению конкурса лучшие работы участников будут выбраны в каждой номинации. Победителей ждет экскурсионный тур на студию анимации и встреча с создателями сериала «Фиксики». Для участия в конкурсе детям необходимо выбрать номинацию на сайте «Поколение М», выполнить задание и загрузить свою работу до 31 мая 2023 года.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 45, комментариев: 0
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