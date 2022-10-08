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ЖК «Зеленый» из Сургута отобрали для участия в конкурсе лучших новостроек России

Детище «Сибпромстроя» поборется за звание «Лучший жилой комплекс-новостройка в УрФО, малоэтажные дома»

ЖК «Зеленый» из Сургута отобрали для участия в конкурсе лучших новостроек России
Фото: ЖК «Зеленый»

Эксперты Единого ресурса застройщиков отобрали ЖК «Зеленый» из Сургута для участия в масштабном градостроительном конкурсе лучших новостроек России. Детище «Сибпромстроя» поборется за звание «Лучший жилой комплекс-новостройка в УрФО» в категории «малоэтажные дома».

«Отбор участников проводится после предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в РФ жилых комплексов, — пишут организаторы конкурса. — По каждому собраны данные по 133 параметрам, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем и Дом.РФ». Победа достанется жилому комплексу, который наберет наибольшее количество баллов по каждому параметру. Среди критериев оценки — социальная инфраструктура, дворовые пространства, безопасность, архитектура, имеющаяся среда для маломобильных граждан и другие.

Без сомнений, у «Зеленого» есть все шансы выиграть конкурс, ведь это уникальный для Сургута четырехэтажный семейный жилой комплекс. Он состоит из семи корпусов и располагается в 36 микрорайоне города. Тут есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры разной площади и планировок. Много студий, стоимость которых начинается всего от 3,5 млн рублей. Купить их можно по выгодным условиям. К примеру, без первоначального взноса или в ипотеку со ставкой 0,1% на весь период кредитования. А еще компания «Сибпромстрой» дает своим клиентам возможность выбрать жилье с отделкой или черновое.

Перейдем к другим плюсам номинанта. Рядом с ЖК сохранен хвойный парк, который вскоре станет обустроенной зоной отдыха для жителей близлежащих домов и в целом для сургутян. В шаговой доступности имеются школы и детские сады, а также магазины и крупные торговые центры — «Аура» и «Лента». В общем, присутствует вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

Еще одна составляющая, которую наверняка по достоинству оценят эксперты в ходе конкурса, ЖК «Зеленый» очень удачно расположен. Отсюда легко добраться в любую точку города на своем автомобиле или на общественном транспорте. Кстати, автовладельцам не придется каждый вечер с трудом искать места для своих железных коней, как это бывает в некоторых дворах, так как на территории предусмотрены открытые наземные стоянки и подземный паркинг.

Много места отведено под детские площадки. Они построены в соответствии со всеми нормами безопасности.

Подробнее о жилом комплексе «Зеленый» можно узнать тут. Либо в отделе продаж компании в Сургуте: ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462)600-190. Там же вам расскажут и о других актуальных предложениях застройщика.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 82, комментариев: 0
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