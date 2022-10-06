Подготовку энергообъектов поселений Нефтеюганского района к осенне-зимнему периоду выполнили досрочно

Специалисты предприятия «Пойковские электрические сети» в этом году досрочно выполнили подготовку энергообъектов поселений Нефтеюганского района к осенне-зимнему периоду. Паспорт готовности выдан предприятию 31 августа.

За лето энергетики выполнили текущий ремонт 159 трансформаторных подстанций и 33,48 км кабельных и воздушных линий электропередач. Кроме того, проведены плановые испытания и наладка на четырех подстанциях напряжением 35 кВ, профилактические высоковольтные испытания кабельных линий электропередач.

Филиал продолжает работы по капитальным ремонтам ветхих электрических сетей дачных поселков. В этом году полностью отремонтированы объекты СНТ «Березка» в Пойковском, принятые предприятием в эксплуатацию.

«В связи с экономической обстановкой мы значительно расширили перечень оборудования и материалов, находящихся в аварийном резерве. Это необходимо на случай возможного срыва поставок или дефицита комплектующих на рынке. В филиале не прекращается работа по повышению квалификации персонала: обучение в специализированных центрах, проведение учебных и контрольных противоаварийных, противопожарных тренировок, в том числе посвященных устранению аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха. Все больше организаций доверяют нам эксплуатацию и подготовку своих сетей. Так, на основании подрядных договоров в августе подготовлены к началу образовательного процесса внутренние сети четырех школ в Пойковском, Салыме, Лемпино, двух детских садов, выполнен монтаж наружного освещения территории школы в поселке Сентябрьский», - сообщил директор «Пойковских электрических сетей» Владимир Пробст.

«Пойковские электрические сети» (филиал АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовск) обслуживают энергообъекты и линии электропередачи пгт. Пойковский, а также поселков Салым, Сивысь-Ях, Куть-Ях, Сентябрьский, Усть-Юган, Сингапай, Чеускино, Каркатеевы, Лемпино и Юганская Обь.