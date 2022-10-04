Условия застройщика соответствуют рекомендациям Роскачества

В текущих условиях к покупке жилья потенциальным новоселам необходимо подходить особенно обдуманно. Аналитики Роскачества оценили ситуацию на рынке недвижимости, и дали несколько советов людям, задумавшимся о приобретении семейного гнездышка или его расширении. Среди югорских застройщиков всем рекомендациям Национальной системы мониторинга соответствуют новостройки строительной компании «Сибпромстрой».

Так, эксперты рекомендуют инвестировать деньги только в объекты недвижимости с низкими рисками – в идеале, уже готовое жилье, и выбирать квартиры с высокой ликвидностью. К ним, среди прочего, они отнесли введенные в эксплуатацию новостройки в хороших районах. Именно такое жилье своим клиентам и предлагает «Сибпромстрой». У этого строительного холдинга уже построенные жилые комплексы располагаются в разных микрорайонах Сургута, а также есть выбор в других населенных пунктах Югры и других регионах России.

К примеру, в крупнейшем городе Югры можно купить квартиры, в том числе, в 22 микрорайоне (ЖК «Белые ночи»), 28 микрорайоне — ЖК «Смайл», 24 микрорайоне — ЖК «На Сайме», и микрорайоне «Восточный» — ЖК «Жемчужина Оби».

ЖК «Белые ночи»

В настоящий момент во всех этих жилых комплексах к приобретению доступно жилье разного размера, вариантов планировок и стоимости. Минимальная цена за «гнездышко» — от 3,55 млн рублей. Если же взять конкретные цифры, то, допустим, за 3-комнатную квартиру «Сибпромстроя» покупатель может платить всего от 17,5 тысяч рублей в месяц. Для этого застройщик подготовил ряд выгодных предложений. Таких, как ипотека от 0,1% на весь период кредитования (максимально 30 лет), есть даже программа, позволяющая приобрести квартиру при отсутствии первоначального взноса. При этом желанные квадраты могут быть уже с отделкой.

Тут стоит отметить, что ждать снижения цен на новостройки потенциальным новоселам не стоит. Эксперты по недвижимости в один голос утверждают, что стройматериалы и рабочая сила впредь будут только дорожать, а они напрямую влияют на стоимость квартир. Поэтому в погоне за призрачной надеждой можно упустить выгодные предложения, имеющиеся сейчас.

ЖК «Смайл»

Еще один совет Роскачества — выбирать жилье только от застройщиков с проверенной историей и смотреть на результаты их работы в предыдущие годы. «Сибпромстрой» и тут соответствует рекомендациям. Новостройки компании — лидеры в рейтинге жилых комплексов по Югре, и входят в топ-10 по стране. Строительный холдинг на рынке уже 30 лет, им построено без малого три миллиона квадратных метров жилья. Достижения предприятия, которое, кстати, входит в перечень системообразующих в России, позволяют на 100 процентов считать его одним из самых надежных в регионе и за его пределами.

Справка: Ознакомиться с актуальными предложениями застройщика можно на его официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте, ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462) 600-190.