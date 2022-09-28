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​Нижневартовские энергетики оценили новое оборудование резидентов Курганского индустриального парка

15 ведущих предприятий энергетики и ЖКХ УРФО стали участниками ежегодного фестиваля в Курганском индустриальном парке

​Нижневартовские энергетики оценили новое оборудование резидентов Курганского индустриального парка
Фото: n-vartovsk.ru

15 ведущих предприятий энергетики и ЖКХ УРФО стали участниками ежегодного фестиваля в Курганском индустриальном парке. В их числе – нижневартовский концессионер «Горэлектросеть».

Площадкой для встречи профильных специалистов второй год становится Курганский индустриальный парк. Здесь функционируют производственные линейки «Курганского завода комплексных технологий» (КЗКТ). Предприятие изготавливает номенклатуру изделий для ЖКХ и энергетики, используя при этом самые современные технологии.

Участников фестиваля познакомили с производственными новинками: модульными блочными комплектующими для центральных тепловых пунктов и трансформаторных подстанций, надежными и высокопрочными трубами для городских систем отопления и водоснабжения.

«Наряду с ведущими окружными предприятиями, представленную продукцию использует и группа компаний «Горэлектросеть». По нашему заказу здесь изготовили и собрали блочно-модульное оборудование для трех центральных тепловых пунктов. Они уже введены в эксплуатацию и обеспечивают абонентов Нижневартовска бесперебойной подачей ресурса. Современные, надежные и устойчивые к перепадам температуры, трубы от КЗКТ наш филиал, «Управление теплоснабжения», использует в рамках работ по модернизации системы городского теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Фестиваль дает возможность своими глазами увидеть процесс производства нового оборудования, познакомиться с коллегами, узнать о новостях и перспективах сферы энергетики и ЖКХ», - прокомментировал Юрий Елин, генеральный директор АО «Горэлектросеть».


«Побывал на экскурсии Курганского приборного завода, базирующегося здесь же, на территории Индустриального парка. В Нижневартовске мы уже несколько лет устанавливаем счетчики именно этого поставщика. Познакомились и пообщались с директором, Константином Феоктистовым, напрямую обсудили интересующиеся вопросы, нюансы, которые возникают в процессе эксплуатации оборудования», - рассказал Данила Шейнов, заместитель директора по сбыту услуг АО «Горэлектросеть», один из участников фестиваля.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 102, комментариев: 0
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