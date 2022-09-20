16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0158   EUR  60,0507  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Новостройки «Сибпромстроя» — лидеры в рейтинге жилых комплексов по Югре, и входят в топ-10 по России

Эксперты Единого ресурса застройщиков высоко оценили жилье югорской компании

​Новостройки «Сибпромстроя» — лидеры в рейтинге жилых комплексов по Югре, и входят в топ-10 по России
ЖК «Жемчужина Оби». Фото: ГК «Сибпромстрой»

По итогам сентябрьского Общероссийского рейтинга «ТОП жилых комплексов» новостройки «Сибпромстроя» стали лидерами по Югре, и вошли в топ-10 лучших ЖК России. Данные приводит Единый ресурс застройщиков.

К примеру, ЖК «Зеленый» в Сургуте, располагающийся между улицей Есенина и Тюменским трактом, занял первое место в округе среди малоэтажных домов. И седьмое место по стране в аналогичной номинации. В комплексе из семи четырехэтажных корпусов застройщик продает готовые квартиры — 1-2- и 3-комнатные. Жилье можно приобрести с отделкой, без первоначального взноса, и в ипотеку всего под 0,1 процента. Подробнее можно почитать тут.

Также в Сургуте компании принадлежат такие жилые комплексы, как «Белые ночи», «Голд Фиш», «Жемчужина Оби», «На Сайме» и «Смайл».

ЖК «На Сайме»

В регионе «Сибпромстрой» строит современное, но доступное жилье еще в ряде городов: Нефтеюганск, Когалым, Пыть-Ях, Белый Яр и Барсово (Сургутский район). Оно также получает высокие оценки от экспертов отрасли. Так, ЖК «Притяжение» в Когалыме на первом месте в Югре в топе жилых комплексов ЕРЗ за сентябрь. Как и ЖК «Заречный» в Нефтеюганске.

Строительный холдинг возводит дома и под российской столицей, а также в Белгороде. Новостройки компании составляют хорошую конкуренцию «коллегам» не только в родном регионе, но и за его пределами. В подтверждение тому — ЖК «Первый Зеленоградский». Благодаря ему «Сибпромстрой» третий месяц подряд занимает седьмое место в рейтинге застройщиков по потребительским качествам жилых комплексов в Московской области.

«Первый Зеленоградский» располагается в двух километрах от Зеленограда — города, который считается лидером в экологическом рейтинге округов Москвы. Рядом лесопарковая зона, река Горетовка и родник. В 15-20 минутах места для купания — река Истра, Школьное озеро, Городской пруд и Черное озеро. В этом экологически чистом месте Подмосковья в жилом комплексе «Сибпромстроя» квартиры можно купить, начиная с 5,52 млн рублей.

Не можем не рассказать и о том, что компания за восемь месяцев текущего года улучшила свои позиции в топе застройщиков по объему ввода жилья в Югре, переместившись на первое место. За этот срок в регионе «Сибпромстрой» ввел в эксплуатацию восемь новостроек в четырех жилых комплексах. И это при том, что холдингу в первом полугодии пришлось в два раза снизить производственные планы на 2022 год из-за ограничений в госпрограмме. Об этом мы писали тут.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 16:10, просмотров: 277, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 661
  2. Дело Раи Мамедовой из Сургута отправили в суд 568
  3. Пенсионеры Сургута будут получать 40 бесплатных поездок в автобусах 449
  4. Умер Виталий Чернаков 438
  5. В Сургуте мальчик ехал на велосипеде в школу и угодил под машину 424
  6. Экс-глава Белого Яра Елена Никифорова получила срок 423
  7. Сургутские «Сандуны» остались без покупателя 420
  8. В Сургуте откроют вытрезвитель на 10 мест 410
  9. Сургут лидирует по числу заболевших в Югре 364
  10. Вторая библиотека нового поколения откроется в Нижневартовске 348
  1. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 1621
  2. ​Странно: гадюшник на «грэсовском пятачке» не могли снести 15 лет, а с ж/д вокзалом порешали очень быстро 1531
  3. ​Наталье Комаровой показали, как в Сургуте строят скоростные пассажирские лодки. Правда, вдалеке от воды 1450
  4. В Сургуте построят причал и бухту для яхт 1439
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 сентября? // АФИША 1393
  6. Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона 1382
  7. Два дачных кооператива под Сургутом проверяют на наличие сибирской язвы из-за найденных останков скота 1320
  8. В Югре разыскивают убийцу несовершеннолетней из Нягани 1300
  9. Югорский пенсионер потерял на «финансовой бирже» 200 тысяч рублей 1283
  10. В Сургуте приступили к замене старых урн 1274
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7272
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4933
  3. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4283
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4169
  5. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3625
  6. На югорском месторождении заметили стаю волков 2995
  7. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2937
  8. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2824
  9. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 2524
  10. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2469

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика