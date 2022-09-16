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В детском саду «Буратино» в поселке Каркатеевы весь коллектив копит дополнительную пенсию

Мы поговорили с Галиной Николаевной Скляренко, заведующей детским садом

В детском саду «Буратино» в поселке Каркатеевы весь коллектив копит дополнительную пенсию
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

Галина Николаевна стала клиентом Ханты-Мансийского НПФ в 2007 году, заключив договор об обязательном пенсионном страховании, а в 2011 году вступила в программу «Две пенсии для бюджетников».

«К нам в учреждение приехали представители НПФ, так я и узнала о фонде. Для меня взносы были не ощутимы», — рассказывает Галина.

Изначально определённой цели накопить на что-то не было, но сейчас она уже знает куда потратить эти деньги.

«Я безусловно всем советую программу «Две пенсии для бюджетников», очень удобно пользоваться онлайн-сервисами. Также к нам часто приезжают специалисты Ханты-Мансийского НПФ и консультируют по всем вопросам на рабочих местах. Спасибо большое за такую возможность – обеспечить себе достойную пенсию», — говорит Галина Николаевна.

Оставить заявку на участие в программе «Две пенсии для бюджетников» можно на сайте двепенсии.рф.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 95, комментариев: 0
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