Мы поговорили с Галиной Николаевной Скляренко, заведующей детским садом

Галина Николаевна стала клиентом Ханты-Мансийского НПФ в 2007 году, заключив договор об обязательном пенсионном страховании, а в 2011 году вступила в программу «Две пенсии для бюджетников».

«К нам в учреждение приехали представители НПФ, так я и узнала о фонде. Для меня взносы были не ощутимы», — рассказывает Галина.

Изначально определённой цели накопить на что-то не было, но сейчас она уже знает куда потратить эти деньги.

«Я безусловно всем советую программу «Две пенсии для бюджетников», очень удобно пользоваться онлайн-сервисами. Также к нам часто приезжают специалисты Ханты-Мансийского НПФ и консультируют по всем вопросам на рабочих местах. Спасибо большое за такую возможность – обеспечить себе достойную пенсию», — говорит Галина Николаевна.