16+
Логотип Сиапресс
USD  59,6663   EUR  59,6196  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона

Собственники квартир завышают цену, а потом идут на торг, уступая от 2 до 6%

Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона
Фото: Этажи

Собственники квартир в Сургуте неверно оценивают свою недвижимость, а потом вынуждены идти на торг с покупателям и уступать от 2 до 6% от цены, рассказала руководитель отдела продаж компании «Этажи» в Сургуте Анастасия Нохрина. Цены на вторичном рынке завышены, и в условиях большого ассортимента покупатели не готовы с этим мириться.

«При оценке квартиры собственники отталкиваются от многих факторов: стоимость похожих объектов, то, за сколько они сами купили эту квартиру, сколько им нужно средств для покупки новой. Поэтому жильё часто переоценивают — на 5-35% в зависимости от объекта. В Сургуте цифры колеблются от 200 тысяч до 1 млн. В итоге собственникам приходится уступать», — рассказывает Анастасия Нохрина.

Совет специалиста для покупателей: не ориентируйтесь на цену жилья, указанную в объявлении. Всегда нужно лично съездить на квартиру, и уже после, учитывая её реальные особенности, идти на торг. Подобрать аргументы для снижения стоимости поможет специалист по недвижимости: он грамотно изложит все особенности квартиры и сравнит ее с похожими вариантами на рынке.

«Стратегия продавцов вторичной недвижимости может быть разная. Если им нужно срочно продать жилье и при этом оно не ликвидное — то придется уступать. Если есть время, то можно попробовать продать квартиру по желаемой стоимости, учитывая ее внутреннее состояние и ремонт. Мы работаем с такими клиентами, и рано или поздно покупатели также находятся», — добавила Анастасия Нохрина.

Специалисты компании «Этажи» помогут вам продать или купить жилье максимально выгодно и быстро, а также заключить сделку с недвижимостью в другом городе или оформить ипотеку под наиболее низкий процент.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:19, просмотров: 127, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 891
  2. Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн 501
  3. Водитель Toyota Avensis выехал на встречку и спровоцировал смертельное ДТП в Нефтеюганском районе 381
  4. В Югре за сутки более чем в 2 раза выросло число заболевших и скончался один пациент 340
  5. Таксисты Нефтеюганска пополнили кошельки мошенников на 62 тысяч рублей 333
  6. В Югре мошенники переключились на обман таксистов 327
  7. Нефтеюганец переходил дорогу на красный свет и угодил под легковушку 314
  8. 2 миллиона заработали мошенники на югорчанах за сутки 313
  9. Александр Бастрыкин поручил проверить работы югорских следователей 285
  10. В Сургуте вновь ремонтируют центральную кольцевую развязку, но уже на другом участке 259
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6440
  2. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2155
  3. Третья смена 1873
  4. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1781
  5. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 1592
  6. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1573
  7. ​С нашим топорным подходом от уроков патриотизма в школах толку не будет. Все закончится формализмом 1568
  8. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 1563
  9. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 1538
  10. ​Молдавия возобновляет авиасообщение с Россией с 1 октября 1450
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6440
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4636
  3. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3865
  4. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3831
  5. Районный парикмахер 3757
  6. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3417
  7. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3197
  8. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2915
  9. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2647
  10. На югорском месторождении заметили стаю волков 2580

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика