Собственники квартир завышают цену, а потом идут на торг, уступая от 2 до 6%

Собственники квартир в Сургуте неверно оценивают свою недвижимость, а потом вынуждены идти на торг с покупателям и уступать от 2 до 6% от цены, рассказала руководитель отдела продаж компании «Этажи» в Сургуте Анастасия Нохрина. Цены на вторичном рынке завышены, и в условиях большого ассортимента покупатели не готовы с этим мириться.

«При оценке квартиры собственники отталкиваются от многих факторов: стоимость похожих объектов, то, за сколько они сами купили эту квартиру, сколько им нужно средств для покупки новой. Поэтому жильё часто переоценивают — на 5-35% в зависимости от объекта. В Сургуте цифры колеблются от 200 тысяч до 1 млн. В итоге собственникам приходится уступать», — рассказывает Анастасия Нохрина.

Совет специалиста для покупателей: не ориентируйтесь на цену жилья, указанную в объявлении. Всегда нужно лично съездить на квартиру, и уже после, учитывая её реальные особенности, идти на торг. Подобрать аргументы для снижения стоимости поможет специалист по недвижимости: он грамотно изложит все особенности квартиры и сравнит ее с похожими вариантами на рынке.

«Стратегия продавцов вторичной недвижимости может быть разная. Если им нужно срочно продать жилье и при этом оно не ликвидное — то придется уступать. Если есть время, то можно попробовать продать квартиру по желаемой стоимости, учитывая ее внутреннее состояние и ремонт. Мы работаем с такими клиентами, и рано или поздно покупатели также находятся», — добавила Анастасия Нохрина.

Специалисты компании «Этажи» помогут вам продать или купить жилье максимально выгодно и быстро, а также заключить сделку с недвижимостью в другом городе или оформить ипотеку под наиболее низкий процент.