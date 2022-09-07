Брусника показала сургутянам строящиеся и готовые дома

На экскурсию в “Новин” приехали потенциальные покупатели квартир. Им показали, как идет строительство дома, какие используются материалы и технические решения и как выглядит весь проект при сдаче дома.

У сургутян появилась возможность вживую посмотреть, как идёт строительство домов и как будет выглядеть квартира, двор, подъезд и паркинг после сдачи дома. Для этого компания Брусника проводит День открытых дверей. Компания планирует приглашать гостей на осмотр своих проектов регулярно.

Мы получали много запросов от клиентов, которые хотели бы увидеть квартиру в строящемся доме еще до момента покупки и оценить архитектуру, планировочные решения, а также увидеть, как люди живут в уже готовых домах Новина. Поэтому в августе Брусника провела День открытых дверей в Сургуте, рассказала Анастасия Спиридонова, руководитель подразделения продаж филиала компании Брусника в Сургуте.

Архитектор проекта Дмитрий Извин рассказал о том как проектировался квартал, какие его основные особенности и каким будет проект на этапе завершения.

Технический директор филиала компании Брусника в Сургуте Константин Боган провел экскурсию на строительную площадку. Участники мероприятия смогли увидеть три строящихся дома второй очереди квартала на разных этапах реализации:

- завершения возведения свайного поля и начало строительства фундамента - Дом 5;

- монолитные работы по возведения каркаса дома - Дом 8;

- внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем и установка окон - Дом 6. В этом же доме на одной из этажей гостям показали квартиры уже в том виде, как они будут передаваться после ввода. Ключи от которого планируем передать весной следующего года. Каждый смог оценить планировки, увидеть, какие будут окна и отделка квартир.

Технические детали строительства больше всего заинтересовали участников мероприятия. Например, грамотная установка ГКЛ-перегородок улучшает шумоизоляцию квартиры. Как устроена вентиляция и пожарная безопасность, как выполняется звукоизоляция, заливается стяжка пола и штукатурка стен, как устанавливаются окна.

В завершении мероприятия участники увидели шоу-рум - двухуровневую квартиру с ремонтом и двор квартала “Новин” в готовых домах.

Планируется, что следующий День открытых дверей Брусника проведёт в конце октября этого года.