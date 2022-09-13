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​Встреча с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара 17 сентября в Сургуте и 18 сентября в Нижневартовске

Вход свободный, мероприятие бесплатное

​Встреча с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара 17 сентября в Сургуте и 18 сентября в Нижневартовске

В сентябре застройщики Москвы, Краснодара, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведут встречу с жителями ХМАО, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе.

17 сентября в 14:00 в Сургуте в конференц-зале СИА-ПРЕСС Центра по адресу: бульвар Свободы, 1. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

18 сентября в 14:00 в Нижневартовске в конференц-зале гостиницы Жемчужина Сибири, по адресу: улица 60 Лет Октября 6А. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву, Санкт-Петербург или Краснодарский край, тем, кто планируем приобретение для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905)083-57-57.

На встрече вы узнаете:

в каких новостройках лучше покупать квартиру в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодаре и Краснодарском крае;

как выгодно инвестировать в недвижимость;

где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупных застройщиков, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры, скорее регистрируйтесь и приходите на встречу с застройщиками.

Ссылка для регистрации на мероприятие в Сургуте

Ссылка для регистрации на мероприятие в Нижневартовске


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13 сентября в 23:59, просмотров: 2907, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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