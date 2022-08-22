Теперь квартиру можно купить в трейд-ин, используя автомобиль

Строго говоря, классический «трейд-ин» как рыночное явление появился в России относительно недавно, буквально пару десятков лет назад. По сравнению с историей самого термина, возникшего еще в конце 19-го века в США, действительно чуть ли не вчера. К тому же, в устойчиво-привычном понимании процедура обмена старого товара на новый с доплатой относилась преимущественно к одной товарной категории – автомобили на автомобили, холодильник на холодильник, смартфон на смартфон и так далее.

До недавнего времени так было проще не только продавцу того же автомобиля (это давно сложившийся и традиционно самый массовый рынок сферы трейд-ин), но и покупателю-автодилеру, который специализировался, как правило, только на своем сегменте.

Однако сегодня, особенно с развитием практики партнерской сети из числа представителей разных отраслей и направлений деятельности, возможностей для продавца стало значительно больше.

К примеру, можно ли без особых проблем обменять автомобиль на жилье? Минувшей весной, когда вскоре после введения внешних ограничений цены на авто взяли курс на космические просторы, объявления «меняю машину на квартиру» были в порядке вещей. За несколько месяцев прежний ажиотаж спал, однако востребованность самой идеи не только не утратила актуальности, но и заметно выросла.

Да, приобретение нового жилья по процедуре трейд-ин, предусматривающей внесение первоначального взноса или оплату полной стоимости квартиры за счет средств от продажи автомобиля, сегодня уже реальность – с множеством осязаемых преимуществ.

Конечно, машину можно продать самостоятельно, а полученными за нее средствами затем распорядиться в пользу покупки квартиры. Но, во-первых, в этом случае владельцу нужно учитывать вполне реальную перспективу затягивания сроков продажи, в то время как стоимость квартиры вырастет. А, во-вторых, обращение к профессиональному дилеру в рамках партнерской сети обеспечит и устранение любых сопутствующих рисков, и экономию времени на каждом этапе процесса, и минимизацию расходов внутри единой технологической цепочки купли-продажи.

Для наглядности рассмотрим на практическом примере – приобретение квартиры в одной из новостроек ДСК-1 по системе трейд-ин. У покупателя, сделавшего выбор в пользу конкретной квартиры застройщика по определенной стоимости, в настоящий момент нет свободных средств для внесения первоначального взноса – однако есть автомобиль, готовый к продаже. Что делать покупателю?

Первое. Заключить договор с дилерским центром-партнером ДСК-1 и забронировать квартиру, стоимость которой будет для покупателя с этого момента уже зафиксирована. Надежная страховка от повышения стоимости квадратного метра.

Второе. Пройти полную диагностику автомобиля в автоцентре. Это займет не более 2,5 часов, и в результате владелец машины будет иметь полную, профессиональную и объективную картину о техническом состоянии агрегата и, соответственно, его рыночной стоимости. Не «на глазок», не в зависимости от примитивного сопоставления двух-трех параметров (главный из которых, как показывает практика, возраст железа – что, к слову, давно относится к категории распространенных заблуждений). Методика в автоцентре предусматривает многоуровневую оценку, построенную на понятном и прозрачном алгоритме.

Третье. Если сумма оценки устраивает владельца автомобиля, денежные средства можно получить или непосредственно в кассе автосалона, или на банковский счет по заявлению. При этом сам автовладелец на этапе трейд-ин не несет никаких дополнительных расходов.

А дальше продавец машины-покупатель квартиры заключает договор с застройщиком и выбирает формат сделки. И если сумма средств от продажи машины ниже стоимости квартиры, клиент может воспользоваться, в том числе, выгодными предложениями по ипотеке от банков-партнеров ДСК-1.

Такой способ покупки квартиры удобен, надежен, технологичен и доступен на всех объектах ДСК-1 в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Это не вопрос выбора между квартирой и машиной. Это хорошее решение одного вопроса с помощью другого.