Энергосистему Радужного готовят к работе в условиях максимальных нагрузок и низких температур

Энергосистему Радужного (ХМАО) готовят к работе в условиях максимальных нагрузок и низких температур в предстоящий осеннее-зимний период (ОЗП). К началу августа промежуточные итоги готовности филиала к зиме оценивались на уровне 40 %.

Под особым контролем у специалистов «Радужнинских городских энергетических сетей» (филиал АО «Горэлектросеть») – надежность электроснабжения жилых домов и социально значимых объектов, а также котельных и теплопунктов. Так, энергетики этим летом выполняют капитальный ремонт и реконструкции двух распределительных пунктов, одной подстанции 35 кВ и семи трансформаторных подстанций – источников питания больничного комплекса, а также 1, 2, 4, 5 и 22 микрорайонов. Для повышения надежности электроснабжения жителей 22 микрорайона проведут замену комплектной трансформаторной подстанции, а на подстанции первого микрорайона уже полностью заменили силовое оборудование 0,4 кВ.

Реконструирована воздушная линия 6 кВ, обеспечивающая электроэнергией объекты Южной промышленной зоны и микрорайона Южный. Во 2-м микрорайоне будет проложена новая кабельная линия 6 кВ, общей протяженностью 0,6 км, что позволит обеспечить возможность резервирования и увеличения пропускной способности линии электропередачи.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в охранной зоне воздушных линий электропередачи вырублены деревья, представляющие угрозу для бесперебойной службы ВЛ. Проверена готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, проводятся противоаварийные тренировки, полностью закуплен аварийный запас материалов, необходимый для устранения возможных нарушений в работе оборудования в холодное время года.

На предприятии своевременно произвели закупку всех необходимых материалов и оборудования, что позволило готовить городскую энергосистему к зиме в установленные сроки в условиях санкций. Филиал АО «Горэлектросеть» «РГЭС» планирует завершить работы к началу отопительного сезона. Последним этапом станет работа комиссии по приемке предприятия к работе в осенне-зимний период и получение паспорта готовности. Общая стоимость запланированных работ – 19,5 млн рублей.