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​Омский политех объявил дополнительный набор: абитуриентам доступно 300 бюджетных мест

Донабор в Омский политех стартовал

​Омский политех объявил дополнительный набор: абитуриентам доступно 300 бюджетных мест
Фото: Омский политех

Несмотря на окончание сроков приемных кампаний в вузы, у абитуриентов еще есть шанс занять заветное бюджетное место. ОмГТУ объявил дополнительный набор на вакантные места. Около 300 человек – те, кто по каким-либо причинам не успел вовремя подать документы или не попал в конкурсные списки, смогут получить высшее образование по таким перспективным направлениям подготовки, как «Теплоэнергетика и теплотехника», «Машиностроение», «Химическая технология», «Транспортные средства специального назначения», «Стандартизация и метрология» и другим. Прием документов стартует 11 августа и продлится до 25 числа включительно.

Как отмечают специалисты приемной комиссии университета, бюджетные места доступны как на очной, так и на очно-заочной (вечерней) формах обучения. Подать документы, как и прежде, можно онлайн через личный кабинет на сайте вуза, а также в приемной комиссии, которая расположена по адресу: пр. Мира, 11, корпус 8, 1 этаж.

Поступить в политех можно как по результатам ЕГЭ, так и сдав вступительные испытания. Они пройдут в вузе в период с 26 августа по 5 сентября.

12 сентября завершится прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов, а через несколько дней, 16 сентября, на официальном сайте ОмГТУ будут опубликованы долгожданные приказы о зачислении.

С полным перечнем доступных направлений можно ознакомиться в приемной комиссии университета по телефону +7 (3812) 72-90-55. Получить ответы на интересующие вопросы можно и в группе Абитуриента ОмГТУ ВКонтакте.

Отметим, первокурсниками политеха в 2022 году уже стали свыше 1 500 человек из разных регионов России и зарубежья. Еще 300 в рамках донабора станут ими в сентябре. Прибавятся к этой цифре также магистранты и аспиранты.


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10 августа в 14:13, просмотров: 644, комментариев: 0
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