Специалисты АО «Горэлектросеть» обеспечили электроснабжением строительство масштабного экологического проекта Нижневартовска

Специалисты АО «Горэлектросеть» обеспечили электроснабжением строительство самого масштабного экологического проекта за всю историю столицы Самотлора – экотропы и многофункционального лесного комплекса «Ягом».

В Нижневартовске реализуется важный городской объект – строительство экотропы на берегу реки Мега (в районе ГПЗ) площадью 30 гектаров. Она будет включать в себя пять километров прогулочных трасс, спортивную и дендрозону, полосу препятствий, глэмпинг, детскую площадку и многое другое. По расчетам городской администрации, экотропа должна стать одним из главных мест отдыха для вартовчан. На 2022 год в плане – строительство площадок под размещение глэмпинга, обустройство мест отдыха, приобретение и монтаж автономного туалетного модуля, для этого рабочим необходимо надежное электроснабжение.

«Это непростой объект с точки зрения подключения к сетям электроснабжения, так как в этом районе нет ЛЭП, которые обслуживает «Горэлектросеть». Нам удалось договориться с коллективом садового товарищества «Мега-84» о передаче на баланс их электрических сетей и трансформаторной подстанции. После того, как электрохозяйство СОТа было выкуплено и принято в обслуживание специалистами «Горэлектросети», мы обеспечили подключение для строительства экотропы. В будущем эта подстанция позволит запитать уличное освещение для всего лесного комплекса. С другой стороны, в зоне нашей ответственности оказался СОТ «Мега-84», надежное и бесперебойное энергоснабжение которого теперь – наша задача», – объясняет заместитель генерального директора по реализации услуг АО «Горэлектросеть» Данила Шейнов.

Со стороны администрации города Нижневартовска договор с энергетиками заключило МБУ «УЛПХ г. Нижневартовска», которое ведет строительство этого объекта. Завершение всех работ запланировано на 2023 год. «Мы считаем АО «Горэлектросеть» нашим основным партнером в реализации этого большого проекта и благодарим руководство и персонал компании за сотрудничество и высокий профессионализм. Мы рассчитываем, что в будущем энергетики поддержат развитие комплекса «Ягом». Строительство современной комфортной инфраструктуры, мест отдыха и освещения, например, только лыжной трассы, потребует и дополнительной электрической мощности, и возведения новых линий электропередачи», - прокомментировал директор МБУ «Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска» Андрей Малинин.