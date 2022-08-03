Горэлектросеть реконструирует изношенные сети тепло- и горячего водоснабжения в Нижневартовске

Изношенные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения компания-концессионер «Горэлектросеть» реконструирует в рамках выполнения своих инвестобязательств. Масштабные работы ведутся в 7, 10, 12 и 14 микрорайонах города. К началу отопительного сезона теплоэнергетики модернизируют 11 участков.

Работы по замене сетей в 10-м микрорайоне начались в июле. Теплотрасса и трубы горячего водоснабжения, проложенные в 1989 году, износились и не соответствовали современным нормам герметичности и безаварийной эксплуатации. До конца августа ветхий участок полностью модернизируют.

Теплотрассу монтируют из металлических труб в ППУ-изоляции, которые прослужат не менее 25 лет. Для сетей горячего водоснабжения используют современные трубы из сшитого полиэтилена «Изопрофлекс». Их преимущества – гибкость и минимальное количество лишних соединительных стыков. Этот вариант оптимально подходит для использования в плотной городской застройке и обеспечивает отсутствие коррозии внутри трассы, соответственно, высокое качество горячей воды для абонентов.

«Общая протяженность сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые мы заменим на данном участке – 700 метров. В рамках выполнениях обязательств текущего года, заложенных в концессионном соглашении, наш филиал в этом году реконструирует в Нижневартовске тысячу восемьсот метров сетей теплоснабжения и 950 метров сетей горячего водоснабжения, вложив в их модернизацию восемьдесят миллионов рублей», - рассказал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).