Покупая квартиру, мы выбираем дом, двор, паркоместо — и общий уровень комфорта

«Мой дом — моя крепость»: эту фразу помнят все, и многие понимают ее буквально. Дом, как правило, — это квартира с массивной железной дверью и с двумя-тремя замками. Она защищает — но и с железным лязгом ограничивает зону комфорта, и это обстоятельство во многом определяет состояние наших подъездов, дворов, детских площадок: все это в пресловутое понятие «зоны комфорта» для многих просто не входит. «Это не мое», — уверены они.

Времена меняются, постепенно меняется и мышление жильцов: современный горожанин расширяет понятие «дом», и очень хорошо это иллюстрирует застройка современных жилых комплексов с закрытыми дворами, свободными от автомобилей, просторными входными группами и светлыми подъездами… Гуляю по территории одного из таких комплексов: квартал «Новин» можно назвать едва ли не первопроходцем в строительстве комфортного жилья в Сургуте.

Настраиваюсь на критический лад: объективное освещение действительности — часть профессии, так что постараюсь показать, как есть. Решаю спросить местных — они всегда в курсе — захожу в одну из кофеен на первом этаже. Персонал улыбчивый, приятный, кофе крепкий и ароматный — все так и настраивает на благодушие. Хорошо, что в «Новине» таких заведений становится все больше.

Постороннему попасть на территорию квартала затруднительно: у всех жильцов есть электронные ключи, которые, кстати, отпирают калитки как снаружи, так и изнутри: то есть выйти без него, например, ребенку не удастся. Дети, судя по гомону, доносящемуся с ближайшей площадки, никуда и не собираются выходить: есть чем заняться во дворе.

Кто-то выходит со своим самокатом, кто-то на велике, увлекаются играми — и тут же бросают свой спортинвентарь прямо на тротуарах и дорожках. Споткнулся: вот вроде и повод для недовольства — ну можно же отнести самокат в колясочную в подъезде! Она, кстати, тоже закрывается электронным ключом — чужие не уведут. Хотя и на дорожке он, кажется, может пролежать хоть весь день — вряд ли кто позарится: тут все свои.

Критически обвожу взглядом площадку: вроде стандартный набор — горка, качели, прорезиненное покрытие. Ступаю на него: нога идет как по ковру, видимо, под покрытием проложили мягкий подклад. Интересно. Площадки здесь, кстати, разные: в каждом дворе — своя концепция, свое оформление. Мне приглянулась экоплощадка, в которой все объекты выполнены из отполированных бревен. Выглядит просто, а потрогать приятно!

Дышится легко — машины здесь отсутствуют как класс (все в подземном паркинге и за пределами квартала), зато буйно цветет растительность: привычные глазу северные березы соседствуют с незнакомыми мне кустарниками, газоны аккуратно пострижены — можно расположиться с книжкой прямо на них, а можно и устроиться на лежаке. Тем более что день солнечный, площадки залиты светом — хотя они ограничены квадратами многоэтажек, ощущения колодца не возникает: дома здесь переменной этажности, преграды солнцу не создают. Издалека слышны звуки удара мяча и довольные возгласы: на корте команды двух дворов выясняют, кто сильнее в волейболе.

Идиллия — но пора идти дальше: как же все-таки дело обстоит непосредственно с зоной комфорта самого дома?

Входная дверь в подъезд прозрачная, а сам подъезд — сквозной с выходом во двор или на улицу. В девяностые было принято дверь в подъезд делать из толстого листа металла. Считалось, что так безопаснее; логика, однако, подсказывает, что как раз наоборот, глухие входные группы могут скрыть людей с недобрыми намерениями, и криминальная хроника это подтверждает. Намерения, кстати, разные могут быть — вплоть до обычного хулиганства: лампочку вывернуть или разбить, на стене что-нибудь нарисовать. Если же подъезд отлично просматривается с улицы, никому и в голову здесь не придет самовыражаться.

Тем более в том же Новине уже постарались дизайнеры: холл встречает зеркалом, уютным диванчиком. Рядом — закрытая колясочная, за стеклянной дверью видно, что помещение пользуется спросом: припаркованы и коляски, и велосипеды, и самокаты. Холлы этажей оформлены как в хороших отелях — принты на стенах, номера квартир, добротные двери. За дверьми — домашний уют, не обремененный, кстати, кучей ненужных вещей: их можно вынести в кладовку в подземной части дома, а балконы, лоджии и террасы оставить для отдыха.

Интересно было посмотреть, где жители хранят свои автомобили, так как во дворе их нет. Оказалось, что паркинг расположен непосредственно под кварталом. Он не похож на большой темный гараж: это просторное и светлое пространство. Здесь тепло — большой плюс для зимнего времени — и нет посторонних, доступ только по электронному ключу для собственников парковочных мест. Хорошо видна и разметка мест, и навигация: выезды из паркинга и выходы к лифту. Благодаря многослойной гидроизоляции в нем всегда сухо. По сути, двор «Новина» расположен прямо на крыше паркинга: решение обычное парковочное поле превратить в просторный зеленый двор — как минимум интересное и экологичное.

Собственно, на этом мое путешествие по зоне комфорта жильцов Новина заканчивается: как ни старайся, критиковать застройщика тут особо не за что.

А вот стоимость жилья в Новине превышает цену аскетичного эконома. Тут сложно спорить: качественный продукт всегда стоит дороже. Требования к современному дому сегодня выходят далеко за пределы входной двери: вместе с квадратными метрами мы выбираем среду обитания — подъезд, двор, возможность спокойно отпустить гулять ребенка, не волнуясь о его безопасности, и поставить машину без ежедневного поиска парковочного места.