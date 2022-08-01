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​«Энергетический МФЦ» в Нижневартовске отметил год работы

Центру обслуживания клиентов «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» исполнился год

​«Энергетический МФЦ» в Нижневартовске отметил год работы
Фото: Горэлектросеть

Центру обслуживания клиентов «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» в конце июля исполнился год. За это время специалисты приняли 20 321 обращение от горожан и зарегистрировали 10 468 входящих писем. По телефону обратились – 7910 граждан, по электронной почте – 6153, лично посетили Центр – 6258 человек.

Современный, доступный и удобный для горожан клиентский офис в нижневартовском теплоснабжении появился впервые за 40 лет существования предприятия. Цель его открытия – повышение качества обслуживания клиентов, возможность получения комплекса услуг по оформлению разрешительной документации на подключение к тепловым сетям, консультаций о начислении платы за тепло и горячую воду, опломбировании или замене счетчиков тепла и ГВС и по другим вопросам. В новом фронт-офисе на Менделеева, 21 также можно сдать документы для АО «Горэлектросеть».

«Управление теплоснабжения» обслуживает более 2000 договоров. Для удобства и оперативных консультаций юридических лиц по вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения в декабре 2021 года открылся абонентский отдел ЦОКа. В отдельном офисе разместили более 40 специалистов, отвечающих за весь комплекс сбытовых услуг: от заключения договоров до выставления счетов и взыскания задолженности.

Кроме того, для решения сложных вопросов абоненты УТС могут лично обратиться к руководству группы приборного учета, тепловой инспекции, отдела по взысканию задолженности и службы реализации. Благодаря такому широкому спектру возможностей фронт-офис «Управления теплоснабжения» называют «энергетическим МФЦ».

Адрес Центр обслуживания клиентов «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска»: Менделеева, 21 в будни с 08.00 до 17.00 часов без перерыва на обед.

Единый телефон: (3466) 41-51-91.

Е-mail: energo@utsnv.ru


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Сегодня в 13:22, просмотров: 117, комментариев: 0
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