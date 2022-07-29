Сургутяне массово осваивают электросамокаты: где можно ездить и как арендовать

велосипед, но и электросамокат. Солнечная погода позволяет горожанам вдоволь прокатиться по улицам и паркам. О том, как выбрать электросамокат и о способах экономии на аренде мы расскажем в нашем материале.

Правила безопасности

В нынешних реалиях не существует особых требований к тому, кто ездит на электросамокате. Однако не стоит рисковать своим здоровьем и мешать пешеходам. Существует несколько правил безопасности, которые позволят сохранить комфорт для всех участников движения:

1.Не перевозить на электросамокате детей, пассажиров или крупногабаритные грузы. Электросамокат для этого не предназначен.

2.Не пытаться разогнать самокат быстрее, чем это допускается инструкцией по эксплуатации.

3.Не пользоваться мобильным телефоном во время движения.

4.Ездить по тротуару с такой скоростью, чтобы не мешать движению пешеходов.

5.Не надевать длинные и объемные вещи, которые могут зацепиться за ограждения.

6.Желательно использовать шлем и иные защитные приспособления.

Как найти самокат?

Для этого достаточно скачать приложение, например, Юрент и пройти регистрацию. Это фиолетовые самокаты, которые вы, наверняка, видели в Сургуте. На виртуальной карте в смартфоне вы найдете свободные электросамокаты – здесь можете оценить, на сколько хватит заряда, бесплатно забронировать транспортное средство, а также оплатить поездку. Учтите, что необходимо привязать банковскую карту к своему аккаунту в приложении.

Как взять самокат?

У вас есть два варианта. Первый – выбрать самокат в приложении и найти его по на стоянке по номеру. Второй – взять приглянувшийся самокат на стоянке, отсканировав его QR-код на руле.

Перед подтверждением проката важно проверить остаток заряда батареи и осмотреть самокат на предмет повреждений. Лучше взять тот, что без дефектов. Осталось определиться с тарифом – и в путь!

Где можно прокатиться в Сургуте?

Лучшие места – парки «За Саймой» и «Кедровый Лог». Рядом с ними находятся стоянки электросамокатов, которые можно взять в аренду. Более опытные «водители» могут показать свои трюки на Центральной площади рядом с СурГУ. Туристы могут просто прокатиться по улицам города, но стоит помнить, что рекомендуемая безопасная скорость поездки – 20 километров в час.

Сколько стоит?

В зависимости от того, сколько вы планируете проехать, можно выбрать один из четырех стандартных тарифов Юрент - «поминутный», «на час», «проездной daily» или «пока не сядет». В первом случае нужно будет заплатить за старт и далее пойдёт поминутная оплата. Тариф «пока не сядет» отлично подойдет, если вы планируете покататься по городу, затем сделать перерыв, перекусить в кафе, и снова продолжить прогулку на самокате, пока он не разрядится. Пользоваться самокатом по зафиксированной при старте стоимости можно до 6 часов, затем оплата будет поминутной.

Чтобы арендовать самокаты Юрент было еще выгоднее, можно воспользоваться льготными условиями с подпиской МТС Premium. Подписка обнуляет стоимость старта аренды самоката и позволяет оплачивать только фактическое время пользования транспорта – то есть плата «за старт» отсутствует. Если у пользователя уже подключена подписка МТС Premium, дополнительно ничего подключать не нужно. Важно, чтобы номер телефона, к которому подключена подписка МТС Premium и Юрент, был один и тот же. Подписка действует без ограничений на количество поездок. Также в рамках подписки кешбэк от сервиса МТС Cashback можно обменивать на минуты аренды самокатов «Юрент».

Подписка доступна абонентам всех операторов связи и даёт возможность пользоваться не только самокатами, но бесплатным доступом к миллионам трекам в МТС Music, облачному хранилищу, онлайн-кинотеатру KION, блокировке спам-звонков и скидкам от партнерских сервисов. Подробнее – на странице МТС Premium.