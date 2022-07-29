Сургутяне массово осваивают электросамокаты: где можно ездить и как арендовать

велосипед, но и электросамокат. Солнечная погода позволяет горожанам вдоволь прокатиться по улицам и паркам. О том, как выбрать электросамокат и о способах экономии на аренде мы расскажем в нашем материале.
Правила безопасности
В нынешних реалиях не существует особых требований к тому, кто ездит на электросамокате. Однако не стоит рисковать своим здоровьем и мешать пешеходам. Существует несколько правил безопасности, которые позволят сохранить комфорт для всех участников движения:
- 1.Не перевозить на электросамокате детей, пассажиров или крупногабаритные грузы. Электросамокат для этого не предназначен.
- 2.Не пытаться разогнать самокат быстрее, чем это допускается инструкцией по эксплуатации.
- 3.Не пользоваться мобильным телефоном во время движения.
- 4.Ездить по тротуару с такой скоростью, чтобы не мешать движению пешеходов.
- 5.Не надевать длинные и объемные вещи, которые могут зацепиться за ограждения.
- 6.Желательно использовать шлем и иные защитные приспособления.
Как найти самокат?
Для этого достаточно скачать приложение, например, Юрент и пройти регистрацию. Это фиолетовые самокаты, которые вы, наверняка, видели в Сургуте. На виртуальной карте в смартфоне вы найдете свободные электросамокаты – здесь можете оценить, на сколько хватит заряда, бесплатно забронировать транспортное средство, а также оплатить поездку. Учтите, что необходимо привязать банковскую карту к своему аккаунту в приложении.
Как взять самокат?
У вас есть два варианта. Первый – выбрать самокат в приложении и найти его по на стоянке по номеру. Второй – взять приглянувшийся самокат на стоянке, отсканировав его QR-код на руле.
Перед подтверждением проката важно проверить остаток заряда батареи и осмотреть самокат на предмет повреждений. Лучше взять тот, что без дефектов. Осталось определиться с тарифом – и в путь!
Где можно прокатиться в Сургуте?
Лучшие места – парки «За Саймой» и «Кедровый Лог». Рядом с ними находятся стоянки электросамокатов, которые можно взять в аренду. Более опытные «водители» могут показать свои трюки на Центральной площади рядом с СурГУ. Туристы могут просто прокатиться по улицам города, но стоит помнить, что рекомендуемая безопасная скорость поездки – 20 километров в час.
Сколько стоит?
В зависимости от того, сколько вы планируете проехать, можно выбрать один из четырех стандартных тарифов Юрент - «поминутный», «на час», «проездной daily» или «пока не сядет». В первом случае нужно будет заплатить за старт и далее пойдёт поминутная оплата. Тариф «пока не сядет» отлично подойдет, если вы планируете покататься по городу, затем сделать перерыв, перекусить в кафе, и снова продолжить прогулку на самокате, пока он не разрядится. Пользоваться самокатом по зафиксированной при старте стоимости можно до 6 часов, затем оплата будет поминутной.
Чтобы арендовать самокаты Юрент было еще выгоднее, можно воспользоваться льготными условиями с подпиской МТС Premium. Подписка обнуляет стоимость старта аренды самоката и позволяет оплачивать только фактическое время пользования транспорта – то есть плата «за старт» отсутствует. Если у пользователя уже подключена подписка МТС Premium, дополнительно ничего подключать не нужно. Важно, чтобы номер телефона, к которому подключена подписка МТС Premium и Юрент, был один и тот же. Подписка действует без ограничений на количество поездок. Также в рамках подписки кешбэк от сервиса МТС Cashback можно обменивать на минуты аренды самокатов «Юрент».
Подписка доступна абонентам всех операторов связи и даёт возможность пользоваться не только самокатами, но бесплатным доступом к миллионам трекам в МТС Music, облачному хранилищу, онлайн-кинотеатру KION, блокировке спам-звонков и скидкам от партнерских сервисов. Подробнее – на странице МТС Premium.