Филиал компании-концессионера АО «Горэлектросеть» управляет работой 73 городских тепловых пунктов Нижневартовска

Филиал компании-концессионера АО «Горэлектросеть» управляет работой 73 городских тепловых пунктов, в рамках концессионного соглашения 47 из них будут обновлены. В прошлом году современное энергосберегающее оборудование установили в ЦТП под номерами 7/3 и 10/2. В 2022-м энергетики модернизируют тепловой пункт, обеспечивающий теплом и горячей водой школы, детский сад и жилые дома четырнадцатого микрорайона.

Прослужившее более 30 лет оборудование ЦТП 14/1 уже полностью демонтировано, сейчас в тепловом пункте идет установка новых теплообменников и насосов, запорно-регулируемой арматуры, трубопроводов. Техническое перевооружение объекта не доставляет дискомфорта жителям 14-го микрорайона, все лето горячей водой их обеспечивает временный тепловой пункт. Его установка не входила в стоимость модернизации ЦТП, дополнительные расходы концессионер взял на себя по собственной инициативе.

«Мобильный пункт дает возможность заменить все устаревшее оборудование одним сезоном, не доставляя при этом дискомфорт горожанам. Мы как ресурсоснабжающая организация напрямую заинтересованы в бесперебойном обеспечении наших абонентов горячей водой», - прокомментировал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

После установки новых блок-модулей внутри ЦТП теплоэнергетики приступят к работам по настройке систем управления объектом. Тепловой пункт будет полностью автоматизирован, в случае выхода из строя какого-либо прибора или системы диспетчер сразу увидит отклонение в режиме работы и вызовет аварийную бригаду. Кроме того, программа будет фиксировать температуру наружного воздуха и, в зависимости от неё, регулировать температуру теплоносителя и горячей воды для абонентов.