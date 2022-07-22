16+
Логотип Сиапресс
USD  56,4783   EUR  57,1133  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы

ГТС публикует антирейтинг управляющих компаний-должников

​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы
Фото: siapress.ru

СГМУП «ГТС» публикует обновленный антирейтинг управляющих компаний-должников, чья совокупная задолженность за услуги тепловодоснабжения составляет 309 млн рублей, 95 млн из которых УК и ТСЖ должны ресурсоснабжающей организации больше года.

В списке неблагонадежных плательщиков оказались восемь исполнителей коммунальных услуг, из них три управляющие организации находятся антирейтинге два года, с самого начала его составления:

  • ООО «УК «Сервис-3»;
  • ООО «Стандарт Плюс»;
  • ООО УК «Возрождение»;
  • ООО «УК «ЗАСК»;
  • ООО УК «Запад»;
  • ТСЖ «Управдом»;
  • ТСН «Саймовский»;
  • ООО «СБЦ».

    • В настоящее время в целях минимизации задолженности управляющих организаций перед СГМУП «ГТС», рассматриваются соглашения о рассрочки погашения задолженности, по обращениям, поступившим от компаний-должников.

    При принятии решения о предоставлении либо отказе в предоставлении рассрочки учитываются критерии оценки благонадежности должника: давность возникновения и информация о сумме задолженности населения перед управляющей организации, благонадежность и характеристика УК и ТСЖ, длительность предоставления рассрочки.

    На сегодняшний день заключены соглашения о предоставлении рассрочки оплаты долга с ООО «Ютерра», ТСН «Саймовский». На стадии рассмотрения, поступившие обращения ООО «УК «Запад, ООО УК «Возрождение», ООО «Стандарт плюс».

    СГМУП «ГТС» напоминает, что задолженности за поставленные энергоресурсы негативно отражаются на подготовке предприятия к осенне-зимнему периоду. Так, общий долг управляющих компаний Сургута перед теплоэнергетиками составляет 854 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем объем финансирования кампании по подготовке городской системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

    Напомним, что в 2022 году на капитальный ремонт, техническое перевооружение магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, центральных тепловых пунктов и котельных предприятие направит 460 миллионов рублей.


    нравится (1) не нравится (0)
    Сегодня в 16:38, просмотров: 48, комментариев: 0
    Комментариев пока нет.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    Вы можете войти на сайт


    Топ 10

    Сегодня Неделя Месяц
    1. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 803
    2. Светлая квартира в доме «Severin» для тех, кто хочет переехать уже в этом году 613
    3. ​В Сургуте добавят контейнеров для сбора пластика 478
    4. ​Югра приняла первую смену детей из Макеевки, приехавших на отдых в Сургут и Ханты-Мансийск 408
    5. ​Новые сургутские заборы: не решаем проблему, а добавляем новую к старой 293
    6. Глава депздрава Добровольский назвал срок сдачи больницы-долгостроя в Нижневартовске 240
    7. Заболеваемость ковидом в ХМАО подскочила за сутки вдвое 225
    8. 11-летний велосипедист угодил под колеса автомобиля в югорском поселке 213
    9. В России разрешат бесплатно раздавать населению продукты с истекающим сроком годности 206
    10. ​В Югре рыбаки застряли посреди водоема 203
    1. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2112
    2. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1847
    3. Замещение прогресса 1697
    4. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 1683
    5. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 1659
    6. Граждане, покиньте водоем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1515
    7. ​Россия может все, но у нее проблема с ориентированной на свою страну элитой 1482
    8. Водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе «Сургут – Нефтеюганск» 1440
    9. ​В Сургутском районе открыли арт-дачу 1434
    10. Рогозин покидает «Роскосмос» 1313
    1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7386
    2. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5323
    3. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4256
    4. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4044
    5. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3909
    6. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3895
    7. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3502
    8. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3041
    9. Лебединая верность 3026
    10. У кого что болит 2849

    последние комментарии читаемые комментируемые


    Сетевое издание siapress.ru (16+)
    Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
    628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
    Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
    Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
    Дежурный по сайту: post@siapress.ru

    При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

    Правила сайта    Рекламодателям   

    Дизайн и разработка -
    web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

    Карта сайта

    Яндекс.Метрика