ДСК-1 предлагает клиентам квартиры в ЖК «Грин парк» в ипотекупо немыслимо низкой ставке

Рынок ипотеки постепенно восстанавливается после заметного проседания в последние месяцы. И хотя общие темпы возврата процентных ставок к приемлемым для заемщиков показателям пока не впечатляют, ответственные застройщики уже сейчас находят возможность обеспечить покупателей действительно эксклюзивными условиями.

Например, ДСК-1 предлагает клиентам квартиры в ЖК «Грин парк» в ипотеку под немыслимые ранее 0,01% годовых. Возможно, для нынешнего рынка цифра близка к разряду фантастики, однако именно по такой ставке уже сейчас можно (и нужно) приобрести комфортное жилье с готовым ремонтом в спокойном зеленом районе Сургута.

Помимо крайне привлекательного процента, будущий владелец квартиры в «Грин парке» волен самостоятельно выбрать подходящий ежемесячный платеж, сумму первоначального взноса, а также срок выплаты ипотечного кредита. При этом, что характерно, никаких подводных камней в виде драконовских «дополнительных условий» мелким шрифтом в договоре. Вполне стандартная и полностью прозрачная сделка купли-продажи, если только не упоминать удивительную ставку.

Не нужно забывать, что ипотека в России годами обоснованно считалась довольно недешевым удовольствием. Проценты даже на уровне минимум 7-8% годовых за однокомнатную квартиру означали для заемщика итоговую переплату на сумму более двух миллионов рублей. Поэтому предложенные «Сбербанком» 0,01% годовых для жилья в «Грин парке» выводят покупателя на прямую и существенную экономию собственных средств.

Простой расчет показывает, что с первоначальным взносом 20% (чуть более 1 миллиона) ежемесячный ипотечный платеж по ставке 0,01% на весь срок кредитования – 15 486 рублей. И это, несомненно, внушительная разница с суммами платежей на альтернативных условиях нынешнего рынка. На сэкономленные таким образом от переплаты деньги можно быстро и качественно обставить квартиру современной мебелью, спортивным инвентарем или найти им любое другое применение. Главное – финансовый вопрос убедительно решается в пользу заемщика, надежно сохраняя семейный бюджет от ненужного облегчения. И, тем более, от затрат на дорожающие стройматериалы: качественный ремонт в квартирах уже сделан.

Единственный нюанс, который стоит учесть покупателям – свободных квартир на таких условиях в «Грин парк» осталось 30%, но даже эта цифра с каждым днем тает. И решение о покупке жилья в престижном районе с развитой инфраструктурой лучше принимать уже сейчас.

Самое время звонить и бронировать.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТХ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

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