16+
Логотип Сиапресс
USD  54,8491   EUR  55,8260  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Грин парк»: квартиры в ипотеку под 0,01% годовых

ДСК-1 предлагает клиентам квартиры в ЖК «Грин парк» в ипотекупо немыслимо низкой ставке

​«Грин парк»: квартиры в ипотеку под 0,01% годовых
Фото: СТХ

Рынок ипотеки постепенно восстанавливается после заметного проседания в последние месяцы. И хотя общие темпы возврата процентных ставок к приемлемым для заемщиков показателям пока не впечатляют, ответственные застройщики уже сейчас находят возможность обеспечить покупателей действительно эксклюзивными условиями.

Например, ДСК-1 предлагает клиентам квартиры в ЖК «Грин парк» в ипотеку под немыслимые ранее 0,01% годовых. Возможно, для нынешнего рынка цифра близка к разряду фантастики, однако именно по такой ставке уже сейчас можно (и нужно) приобрести комфортное жилье с готовым ремонтом в спокойном зеленом районе Сургута.

Помимо крайне привлекательного процента, будущий владелец квартиры в «Грин парке» волен самостоятельно выбрать подходящий ежемесячный платеж, сумму первоначального взноса, а также срок выплаты ипотечного кредита. При этом, что характерно, никаких подводных камней в виде драконовских «дополнительных условий» мелким шрифтом в договоре. Вполне стандартная и полностью прозрачная сделка купли-продажи, если только не упоминать удивительную ставку.

Не нужно забывать, что ипотека в России годами обоснованно считалась довольно недешевым удовольствием. Проценты даже на уровне минимум 7-8% годовых за однокомнатную квартиру означали для заемщика итоговую переплату на сумму более двух миллионов рублей. Поэтому предложенные «Сбербанком» 0,01% годовых для жилья в «Грин парке» выводят покупателя на прямую и существенную экономию собственных средств.

Простой расчет показывает, что с первоначальным взносом 20% (чуть более 1 миллиона) ежемесячный ипотечный платеж по ставке 0,01% на весь срок кредитования – 15 486 рублей. И это, несомненно, внушительная разница с суммами платежей на альтернативных условиях нынешнего рынка. На сэкономленные таким образом от переплаты деньги можно быстро и качественно обставить квартиру современной мебелью, спортивным инвентарем или найти им любое другое применение. Главное – финансовый вопрос убедительно решается в пользу заемщика, надежно сохраняя семейный бюджет от ненужного облегчения. И, тем более, от затрат на дорожающие стройматериалы: качественный ремонт в квартирах уже сделан.

Единственный нюанс, который стоит учесть покупателям – свободных квартир на таких условиях в «Грин парк» осталось 30%, но даже эта цифра с каждым днем тает. И решение о покупке жилья в престижном районе с развитой инфраструктурой лучше принимать уже сейчас.

Самое время звонить и бронировать.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТХ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.one.

Предложение действительно на 20.07.2022. ПАО «Сбербанк». Подробнее об условиях кредитования на sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка №1481 от 11.08.2015 г.

Реклама. Не является офертой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:10, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянка ворвалась в квартиру знакомой и пригрозила зарезать ее 618
  2. ​Югорчанку оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики в соцсети 614
  3. Житель ЯНАО два года подкармливал медведя, а потом сам стал добычей 576
  4. ​Удержаться на краю 522
  5. В ХМАО ребенку выплатят 100 тысяч рублей за упавшую на него дверь в магазине 504
  6. ​В Югре обсудили шестое место в инвестрейтинге России и способы забраться выше 497
  7. Колейность устранили на 20 дорожных участках в Сургуте 493
  8. На 30% выросло число укушенных животными югорчан за год 464
  9. В ХМАО исчезла вакцина «Спутник Лайт» 462
  10. Как помочь запутавшимся подросткам // Кызылгуль Абдуразакова ONLINE 25 июля в 14.00 443
  1. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2008
  2. ​«Двойной стобалльник» на ЕГЭ, две шпаргалки на весь город и 123 золотых медалиста – итоги экзаменов в Сургуте 1808
  3. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1747
  4. Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока 1689
  5. Замещение прогресса 1592
  6. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 1567
  7. ​Набережная в кавычках. Что не так с новым благоустройством в парке «За Саймой» 1485
  8. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 1440
  9. Граждане, покиньте водоем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1400
  10. Двое нефтяников попали в реанимацию после пожара на Тагринском месторождении 1394
  1. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 7454
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7302
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5235
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4176
  5. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3900
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3809
  7. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3766
  8. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3424
  9. Получить в морду за пирсинг 3247
  10. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2904

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика