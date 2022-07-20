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​6 профессий будущего, которым готовит Омский политех

Какие профессии будут востребованы в ближайшее время?

​6 профессий будущего, которым готовит Омский политех
Фото: ОмГТУ

Приемная кампания в университеты в самом разгаре.В этой связи актуальным становится вопрос – какие профессии будут востребованы в ближайшее время, на кого стоит учиться, чтобы выйти из вуза с нужными работодателю знаниями и навыками? Составили ТОП перспективных направлений в Омском политехе в 2022 году, в ближайшие 5–10 лет их выпускники будут самыми желанными на рынке труда. Интересны и те профессии, которыми они могут овладеть в будущем.

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (бакалавриат). Профессия: энергодиспетчер

Диспетчеризация работы энегообрудования требуется в структуре Минэнерго, РЖД на электрифицированных дорогах, крупных предприятий, имеющих собственную локальную энергосистему, в местных сетевых организациях, в сфере ЖКХ.

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (бакалавриат). Профессия: инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры

Выпускники трудоустраиваются в крупнейшие предприятия электронной промышленности России, как в государственные, так и в коммерческие компании с мировым именем.

15.03.01 «Машиностроение» (бакалавриат). Профессия:
инженер по сварке

Работник чаще всего не занимается непосредственно выполнением сварочных работ, а отвечает за руководство, технологическую подготовку, разработку и внедрение различных проектов, осуществляет контроль за соблюдением технологических норм сварки и правил безопасности на различных промышленных предприятиях.

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (бакалавриат). Профессия: инженер по технологии и оборудованию сжиженного природного газа

Профессия относится к инновационным и высокооплачиваемым видам деятельности. Такой специалист может заниматься исследовательскими работами и прикладной инженерной деятельностью как в научных и инжиниринговых центрах, так и на производствах химической и нефтегазовой отраслей.

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (бакалавриат). Профессия: инженер по механизации и автоматизации строительства

Специализация позволяет достичь значимых должностей в строительных и дорожных компаниях, в хозяйственных структурах исполнительных органов власти, успешно вести бизнес-деятельность в общегражданском и дорожном строительстве. Выпускники востребованы в нефтегазовой отрасли, при строительстве, обслуживании и эксплуатации линейных объектов, в том числе на месторождениях Арктического шельфа.

24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (специалитет). Профессия: инженер-конструктор в ракетостроении

Выпускник может добиться успеха в области ракетостроения в качестве ученого или администратора. Часто инженеры-конструкторы в области ракетостроения работают в рамках государственных оборонных или научных программ с гарантированным финансированием.

ОмГТУ предлагает абитуриентам 101 программу обучения: от экономики и машиностроения до дизайна и ИТ. Квота бюджетных мест – более 2700. Это самый высокий показатель среди вузов Омского региона. Подробный перечень программ представлен в информационных бюллетенях на сайте ОмГТУ.

Будущим студентам доступны несколько способов подачи документов. Для этого не обязательно ехать в Омск:

– онлайн через кабинет абитуриента на сайте ОмГТУ во вкладке «Абитуриенту»;

– онлайн с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Получить консультацию о поступлении можно в группе для абитуриентов ОмГТУ ВКонтакте или по телефонам: +7 (3812) 72-90-55, 8-800-201-00-55.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 141, комментариев: 0
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