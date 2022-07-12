В Омском политехе доступно 300 бюджетных мест для будущих работников нефтепрома

300 бюджетных мест доступно в этом году для поступления на нефтехимический факультет Омского политеха – подразделения, которое готовит будущих нефтепереработчиков, инженеров по автоматизации, пусконаладчиков, проектировщиков и конструкторов. Сотни абитуриентов Сургута ежегодно приезжают сюда на обучение. Из плюсов и относительно небольшая стоимость – от 24500 рублей – в случае поступления на коммерческое место.

Давним партнером вуза в подготовке высококвалифицированных кадров данного профиля выступает ПАО «Газпром нефть». Долгосрочное взаимодействие дало высокие результаты в образовательной, научно-исследовательской сферах, а также в сфере переподготовки специалистов. Особо активно оно стало осуществляться с 2020 года, когда ОмГТУ наравне с 23 ведущими вузами России стал членом цифрового проекта «Лига вузов», ориентированного на развитие партнерства и кросс-функционального взаимодействия.

Студенты здесь получают профильное техническое образование, отвечающее не только отечественным, но и мировым стандартам, а также осваивают актуальные компетенции, необходимые современному специалисту. В ОмГТУ открыты образовательные программы бакалавриата по направлениям подготовки «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Информационные системы и технологии», а также одноименные направления магистратуры.

Практико-ориентированный подход обучения в будущем позволит выпускнику построить успешную карьеру в Газпром нефти. Для подготовки кадров с глубоким пониманием специфики нефтепереработки и инновационным видением будущего отрасли в ОмГТУ проводятся различные семинары, круглые столы, открытые лекции, конференции. Студенты также могут участвовать в стратегических сессиях, воркшопах, деловых играх, тренингах, чемпионатах.

Абитуриентам доступны несколько способов подачи документов в вуз:

– лично в приемной комиссии по адресу: пр. Мира, 11, корпус 8, 1 этаж, +7 (3812) 72-90-55, 8-800-201-00-55;

– онлайн через кабинет абитуриента на сайте ОмГТУ во вкладке «Абитуриенту» ;

– онлайн с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» .