Башня Брусники может сделать Черный мыс модным местом

Брусника завершила строительство многоэтажного дома на Комсомольском проспекте в срок – больше 100 семей смогут получить ключи от новых квартир с отделкой под чистовую в ближайшее время. Собственникам остается сделать финишные работы — поклеить обои, уложить паркет, установить мебель и можно переезжать: дом и прилегающая территория готовы к жизни.

«Дом на Комсомольском» заметно отличается от других новостроек Сургута. Прежде всего — архитектурой. В основе облика здания — минимализм и общеевропейская стилистика. Проект дома архитекторы Брусники разработали с учетом климатических особенностей Сибири. В Сургуте всего 52 солнечных дня в году, поэтому в «Доме на Комсомольском» спроектировали ванные комнаты с окном, зенитные фонари на верхних этажах, летние помещения в каждой квартире. В доме представлены несколько десятков планировок: компактные квартиры без ущерба функциональности, дуплексы с террасами на последних этажах, просторные квартиры с террасами и панорамными видами на город.

Как и в других проектах Брусники двор дома закрыт для машин (для них предусмотрен подземный паркинг). Он представляет собой сад, в котором 70% территории покрыто зеленью — травами, цветами, кустарниками и взрослыми деревьями. Часть последних на этой неделе прибыла из питомников Польши и Германии. Ранее Брусника доставила в Сургут 15 выращенных в России берез.