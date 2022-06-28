У вартовчан, задолжавших плату за тепло и воду, будут взыскивать деньги через банк

Третья часть должников за услуги ЖКХ в России – это платежеспособные работающие граждане среднего возраста. Период неплатежа у них превышает 6-12 месяцев и за это время накапливается сумма порядка 100 000 рублей. Таких абонентов принято называть «злостными неплательщиками».

«Управление теплоснабжения г. Нижневартовска» с 2019 года ведет работу по ликвидации дебиторской задолженности за услуги теплоснабжения. На предприятии создали отдел по взысканию, настроили и автоматизировали бизнес-процессы. До мая 2022 года взыскание долгов было организовано через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Однако, как отмечают на предприятии, эффективность взаимодействия была невысокой.

«Раньше после получения судебных приказов исполнительные документы направлялись в ФССП. Сейчас они направляются непосредственно в банки, где у должника открыты расчетные счета. Кредитная организация обязана не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного листа исполнить решение суда. То есть как только банк получит исполнительный лист, на следующий день со счета должника будут списаны средства в счет погашения долга. Теперь наши специалисты взаимодействуют с банками, налоговой службой, пенсионным фондом напрямую без участия судебных приставов. Это значительно ускорило все процессы», - объясняет Антон Эсауленко, заместитель директора по сбыту услуг УТС.

Современные методы по ликвидации дебиторской задолженности нижневартовские теплоэнергетики внедряют как в интересах экономической стабильности предприятия, так и в интересах своих абонентов. Когда человек платит за оказанные услуги регулярно, не накапливая долги, он может формировать свой бюджет, планировать траты на отпуск или крупные покупки. Этот сценарий развития событий гораздо лучше того, в котором абонент однажды утром получит смс-сообщение с оповещением о снятии денег с его счета (в счет погашения задолженности).

Консультацию по вопросам, связанным с оплатой за теплоснабжение и горячую воду, можно получить в Центре обслуживания клиентов УТС. Телефон: (3466) 41-51-91; e-mail: energo@utsnv.ru; адрес: ул. Менделеева, д. 21 (крыльцо справа).

Также вартовчан готовы проконсультировать в НРИЦ, телефон колл-центра: +7 3466 61-02-05; адрес: Ленина, 46.