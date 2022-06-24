Сотрудников «ГТС» оценили в конкурсе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Высокие профессиональные навыки сотрудников СГМУП «ГТС» были оценены жюри по итогам конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», организованного Управлением по труду Администрации города Сургута. Более 100 специалистов из 50 организаций, работающих в разных сферах, демонстрировали навыки по спасению человека.

На первом этапе участникам предстояло ответить за 15 минут на 50 вопросов по порядку действий оказания первой помощи пострадавшему. На втором этапе — решали ситуационную задачу «Первая помощь пострадавшему». На третьем продемонстрировали навыки сердечно-легочной реанимации на роботе-тренажере.

За высокий уровень знаний в оказании первой помощи пострадавшим трое сотрудников СГМУП «ГТС» - Попова Дина, Коновалова Ольга и Николаев Евгений были удостоены дипломов из рук заместителя Главы города Сургута Артёма Кириленко.

Напомним, нештатное аварийно-спасательное формирование предприятия по гражданской обороне неоднократно одерживало победу в соревнованиях на лучший санитарный пост и санитарную дружину города.