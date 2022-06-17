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Ориентир для благоустройства: «тридевятое царство» Сургута

Почему стоит выбрать ЖК «Крылов»

Ориентир для благоустройства: «тридевятое царство» Сургута
Фото: ЖК «Крылов»

Рекламные буклеты практически любого качественного жилого комплекса строго по классике освежающе брызжут яркими иллюстрациями – ухоженный двор, дом-шедевр, светлая квартира, море улыбок, виды из окна, неподдельное счастье в глазах новоселов.

Все верно: близость обладания собственным жильем порождает неповторимое настроение подъема, волнующее ощущение шелеста новых страниц в книге жизни, обещание спокойной безмятежности и семейного уюта. По-настоящему ответственный застройщик не столько продает квадратные метры жилого помещения, сколько наполняет их душой, создавая необходимую атмосферу уверенности в единственно правильном выборе и подчеркивая сочетание тонкой эстетики планировки с безусловной надежностью всей конструкции. Особенно фундамента.

И здесь, наверное, самое время развеять устойчивое заблуждение относительно того, что строительство дома начинается именно с фундамента в его привычном понимании – как заливки бетонного основания. Самое, пожалуй, важное для будущей новостройки обычно остается вне рекламных буклетов и стартует задолго до первого экскаваторного ковша почвы под котлован. Это выбор места, куда впоследствии приедет этот экскаватор, сложнейшее многослойное сочетание факторов и нюансов, переплетение традиционных и новейших подходов в оценке, учитывающих растущие требования и ожидания покупателей…

Впрочем, рассмотрим на конкретном примере удачного выбора местности под застройку. Сургутский микрорайон 39, жилой комплекс «Крылов». Внушительная по площади территория в северной части города на оптимальном расстоянии от перегруженного центра, между магистральными улицами Аэрофлотская, Усольцева и Крылова.

Сургут по-прежнему интенсивно развивается, и буквально через несколько лет именно северное направление станет для горожан одним из приоритетных с точки зрения экологического благополучия. В микрорайоне нет промышленных предприятий и производств, создающих повышенный уровень шума или выделяющих в атмосферу даже минимальный объем вредных веществ. Здесь чистоту воздуха строго контролирует флора – кроме двух обширных городских парков «Новые ключи» и «Крылов», густые хвойные ноты в ароматный воздушный ансамбль добавляет благородный кедровый лес в полушаге от жилой застройки. И если эта территория не заповедник, особенно на фоне общей экологической усталости мегаполиса, то исключительно по формально-бюрократическому недоразумению.

Еще один критерий, ничуть не менее важный, а то и приоритетный для жилой застройки – геологическое позиционирование. Как известно, самый прочный и защищенный от сюрпризов первичный фундамент обеспечивает не качество бетона, а природная милость, явно не обошедшая стороной 39 микрорайон. Рельеф местности равнинный, без сколько-либо ощутимых перепадов высот – практически мечта проектировщика, планирующего, помимо жилых домов, расположение целого комплекса сооружений.

И что еще критически значимо для самой местности и стабильности фундамента на будущие десятилетия – как показывают глубинные результаты тщательного исследования подземного строения участка, на территории нет никаких опасных геологических процессов. Равно как нет паводковых, поверхностных и грунтовых вод. Своего рода гарантия природы, самая убедительная защита от «плывущего грунта». Пожалуй, близкое к идеальному геопозиционирование района застройки ЖК «Крылов».

Характерный момент. Иногда даже самая развитая и подготовленная жилая инфраструктура оборачивается, например, сомнительным соседством с источником электромагнитного излучения – линией электропередач. И в ряде случаев жесткие требования СанПин не обеспечивают полного спокойствия для жителей. Но на территории микрорайона проектируемые жилые дома расположены настолько далеко от ЛЭП, что граница участка вообще не касается предусмотренной для таких случаев санитарно-защитной зоны. Другими словами, нет опасности – не от чего и защищаться.

При этом вся прочая инфраструктура в микрорайоне, включая важнейшую транспортную, уже готова – в комфортной шаговой доступности, с перспективами дальнейшего расширения и совершенствования.

Если не золотой стандарт, то как минимум ориентир для благоустройства территории.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 156, комментариев: 0
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