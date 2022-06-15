МТС Банк выяснил, на что югорчане берут кредиты чаще всего

МТС Банк изучил, какие товары жители Югры брали в кредит нынешней весной. Кредитование покупок в точках продаж (POS) – единственный сегмент на рынке, который упал меньше всего относительно весны 2021 года. Анализ собственных данных показал, что при покупках в кредит наибольшей популярностью в марте-мае пользовались мобильные телефоны и бытовая техника, на которые пришлась практически половина всех кредитов в торговых сетях.

Повышение ключевой ставки в конце февраля – начале апреля 2022 года привело к падению выдач на рынке потребительского кредитования, для многих новые ставки по ипотеке и кредитам наличными стали заградительными. Единственный сегмент, который сумел избежать значительного падения – это POS-кредиты.

По данным аналитиков МТС Банка, самая популярная категория товаров, на которые жители Югры берут POS-кредиты – мобильные телефоны. На них приходится 29,9% всех займов. Средняя сумма кредита составляет 38 100 рублей.

На втором месте бытовая техника – 18,7% от общего количества POS-кредитов. Чаще всего весной 2022 года брали в кредит аудио-, видеотехнику, микроволновые печи и стиральные машины при среднем чеке 31 600 рублей.

Тройку самых популярных товаров, приобретаемых в кредит, замыкают аксессуары: гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и т.п. Их доля составила 18,1%, а средняя стоимость покупки – 15 700 рублей. Далее расположились компьютерная техника – 7,4% и мебель – 3,8% со средними чеками 29 100 рублей и 66 400 рублей соответственно.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по кредитным продуктам клиентов МТС Банка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в марте-мае 2022 года. МТС Банк является лидером на рынке POS-кредитования по объему и количеству выданных кредитов. Весной 2022 года МТС Банк выдал 54,3% от общего количества POS-кредитов.