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Концессионер модернизирует нижневартовские котельные

Котельные в Нижневартовске получат новое оборудование

Концессионер модернизирует нижневартовские котельные
Фото: АО «Горэлектросеть»

Техническое перевооружение двух самых мощных в Нижневартовске котельных стартовало в 2019 году, модернизация такого масштаба на объектах проводится впервые. Компания-концессионер «Горэлектросеть» вложит в их реконструкцию более миллиарда рублей. В котельных № 5 и № 3А заменят 4 котла, установят новое газовое оборудование, смонтируют автоматизированную систему управления котлами.

Котельная №5 обеспечивает теплом и горячей водой половину жилого фонда Нижневартовска. Автоматика, установленная на трех ее котлах, смонтирована в 90-х годах и не отвечает современным требованиям. Оставшиеся три котла вовсе не были автоматизированы и до сих пор работали в ручном режиме.

«В рамках реализации инвестпрограммы филиала в 5-й котельной приступили к работам по монтажу автоматизированной системы управления котлами. Это обеспечит надежность работы всего объекта, его энергоэффективность. Современный программный комплекс сможет контролировать работу котлов и, в зависимости от погодных условий, регулировать температуру теплоносителя. Все данные в режиме онлайн будут передаваться в операторную и в единый диспетчерский пункт «Горэлектросети». До конца следующего года мы автоматизируем работу всех котлов на этом объекте», - рассказал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Мероприятия по техническому перевооружению котельных теплоэнергетики совмещают с плановыми работами по подготовке к осенне-зимнему периоду. За короткий межотопительный сезон специалисты УТС проведут ревизию и диагностику всего оборудования, проверят насосные парки и запорную арматуру, приведут в порядок фасады и внутренние помещения, заменят все вышедшие из строя или износившиеся детали и приборы.

Напомним, за бесперебойное и качественное обеспечение теплом и горячей водой потребителей Нижневартовска отвечает компания-концессионер «Горэлектросеть». Помимо реконструкции котельных, инвестпрограмма 2022-го года включает в себя техническое перевооружение центрального теплового пункта, замену 11 ветхих участков сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения, строительство двух теплотрасс и запуск новой газовой котельной в квартале В-5. Только в текущем году в модернизацию городской системы ТС и ГВС энергетики инвестируют порядка 433 млн рублей.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 87, комментариев: 0
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