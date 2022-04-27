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МегаФон обеспечит внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли Узбекистана

​МегаФон подписал меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана

МегаФон обеспечит внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли Узбекистана

МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли. Первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором МегаФон выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.

МегаФон окажет консультационную поддержку в области строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.

«Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением. Решения МегаФона применяются сразу в нескольких российских регионах. Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог в достижении текущих целей», - рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Наша основная цель — создание безопасных и качественных автомобильных дорог. Внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, — говорит заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов. – Принимая во внимание обширный опыт МегаФона по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях».

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Digital Holding — совместное предприятие российских МегаФона и «ЮэСэМ Телеком» и Правительства Узбекистана. В СП входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon. Деятельность СП направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.


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