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Югорские нефтяные компании усилили контроль за безопасностью своих объектов

Нефтяные компании Югры усилили спрос на рынке видеонаблюдения

Югорские нефтяные компании усилили контроль за безопасностью своих объектов

Сургут, РФ – ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о трехкратном росте спроса на сервисы видеоаналитики и видеонаблюдения среди предприятий Югры по итогам первого квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди наиболее активных участников рынка стала нефтяная промышленность.

Наибольший рост спроса на системы видеоконтроля зафиксирован со стороны крупного бизнеса в сфере нефтяной добычи и переработки, на его долю пришлось более 50 процентов клиентов. Сфера образования, включая вузы и спортивные учреждения, заняла второе место и составила треть всех обращений. Третье место разделили логистические, транспортные компании и охранные предприятия – около 20 процентов. Чаще всего интерес к видеоаналитике проявляли организации, находящиеся в деловых центрах ХМАО - Нижневартовске и Сургуте. На них пришлось порядка 75 процентов всех бизнес-запросов в регионе.

Одной из причин всплеска спроса на интеллектуальное видеонаблюдение стали ужесточившиеся требования законодательства об антитеррористической защищенности объектов и безопасности персонала на производстве. Югорские компании заинтересованы в предиктивной аналитике для предотвращения ЧС, усилении охраны труда, защиты помещений и территорий от проникновений.

«Дистанционный мониторинг рабочих процессов набирает еще большую популярность. Во многом мы связываем эту тенденцию с текущей социально-экономической ситуацией, когда компании хотят обезопасить себя от кражи имущества на объектах. Например, благодаря установке умных камер на производственных площадках одного из нефтедобывающих предприятий в Югре, сотрудники в режиме онлайн контролируют подрядчиков, следят за их перемещениями по территории и в складских помещениях. Также по-прежнему остается актуальным спрос на удаленный контроль работы оборудования, спецтехники. Это минимизирует командировочные затраты компании, сокращает издержки и повышает ее эффективность», – рассказал директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.


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