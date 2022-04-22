VI Открытый турнир по уличным танцам состоится в начале мая в «Сургут Сити Молл»

10 дней до самого масштабного танцевального события в Сургуте
2 и 3 мая «Сургут Сити Молл» будет содрогаться от hip hop битов!
Центральная сцена качаться от funky waves!
Стены будут трепещать от ваших аплодисментов!
Десятки танцоров покажут свой талант, филинг и грув!
Денежные призовой фонд 250 000 рублей и крутые подарки от партнеров:
Capitol https://vk.com/capitolgroup
Lisette https://vk.com/obuvlisett
Chinatown (вьетнамский чай и кофе) https://vk.com/teasurgut86
Магазин Лэтуаль https://vk.com/letoile_official
Магазин Sneakers https://vk.com/converse_surgut
Ресторан Pinsa&Pizza https://vk.com/public212086503
Casio https://vk.com/club195667509
ORBY https://vk.com/orbyru
Генеральный информационный партнер - телекомпания СургутИнформТВ https://vk.com/public131388
Информационные партнеры:
Телерадиокомпания Сургутинтерновости https://vk.com/novosti_surguta и https://vk.com/omedia.ugra
Радиостанция ХитFM https://vk.com/hitfm
Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов // ONLINE 26 апреля в 12.00