VI Открытый турнир по уличным танцам состоится в начале мая в «Сургут Сити Молл»

10 дней до самого масштабного танцевального события в Сургуте

2 и 3 мая «Сургут Сити Молл» будет содрогаться от hip hop битов!

Центральная сцена качаться от funky waves!

Стены будут трепещать от ваших аплодисментов!

Десятки танцоров покажут свой талант, филинг и грув!



Денежные призовой фонд 250 000 рублей и крутые подарки от партнеров:

Capitol https://vk.com/capitolgroup

Lisette https://vk.com/obuvlisett

Chinatown (вьетнамский чай и кофе) https://vk.com/teasurgut86

Магазин Лэтуаль https://vk.com/letoile_official

Магазин Sneakers https://vk.com/converse_surgut

Ресторан Pinsa&Pizza https://vk.com/public212086503

Casio https://vk.com/club195667509

ORBY https://vk.com/orbyru



Генеральный информационный партнер - телекомпания СургутИнформТВ https://vk.com/public131388



Информационные партнеры:

Телерадиокомпания Сургутинтерновости https://vk.com/novosti_surguta и https://vk.com/omedia.ugra

Радиостанция ХитFM https://vk.com/hitfm