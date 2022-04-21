ГК «Сибпромстрой» проводит акцию: ипотека под 8,7 процентов годовых на весь срок кредитования на готовое жилье

Снижение ключевой ставки Центробанка с 20 до 17 процентов годовых, а также модернизация льготной ипотеки заметно оживили рынок первичного жилья по всей стране. Сургут – не исключение. После практически полной заморозки продаж как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, начавшейся в конце февраля нынешнего года, примерно к середине апреля ситуация начала оттаивать. Пусть пока и в небольшом количестве, но сделки регистрируются. По крайней мере, на новостройки. Некоторые застройщики предлагают сегодня своим покупателям достаточно лояльные условия.

Пожалуй, самые привлекательные – у ГК «Сибпромстрой», который смог договориться с банком-партнером о кредитовании своих покупателей всего под 8,7 процентов годовых. Причем данное условие действует на весь срок кредитования. Для сравнения: средний процент по льготной, но обычной ипотеке от популярного федерального банка сейчас составляет 11,7 процентов. И это уже после снижения и ключевой ставки ЦБ, и, как следствие, изменений в ипотечную программу финансово-кредитного учреждения.

Более того, при определенных условиях заемщик, решивший принять участие в акции Сибпромстроя, может и вовсе уложиться в ипотечную ставку менее одного процента годовых. А точнее - 0,1 процента - в случае, если покупатель погашает кредит в течение года. Например, продает имеющуюся старую квартиру и суммой с продажи закрывает ипотеку. Это уже и ипотекой назвать, по сути, нельзя. Скорее рассрочка.

В компании уверены, что акция очень поможет жителям Сургута и Сургутского района, перед которыми сейчас остро стоит квартирный вопрос, решить его наименее безболезненно.

В акции Сибпромстроя сейчас участвуют три жилых комплекса. В Сургуте это комплекс комфорт-класса «Жемчужина Оби» и малоэтажный ЖК «Зеленый», и в Нефтеюганске - ЖК «Западный». Подробно о ЖК и условиях акции можно посмотреть ЗДЕСЬ. https://siapress.ru/companies/112932-kak-sdelat-ee-v-dva-raza-deshevle-i-bez-pervonachalnogo-vznosa

Или узнать о них по телефону 8(3462) 600-190 в официальном отделе продаж компании-застройщика.

Особо следует обратить внимание на очень важный факт: покупка квартиры от Сибпромстроя имеет 0% рисков. Компания продает только готовое жилье, потому попасть в категорию обманутых дольщиков у покупателя просто нет шансов.