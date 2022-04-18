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МТС Кассы помогут бизнесменам Югры экономить чековую ленту

МТС представила для предпринимателей новые возможности для экономии чековой ленты

МТС Кассы помогут бизнесменам Югры экономить чековую ленту
Фото: МТС

МТС представила для предпринимателей новые возможности для экономии чековой ленты. Пользователи решения МТС Касса смогут отключить функцию печати бумажных чеков или уменьшить их размер, что позволит сократить расход бумаги и снизить затраты на ее закупку.

Новые опции бесплатны и доступны на всех мобильных и стационарных онлайн-кассах. С их помощью предприниматели могут полностью отказаться от печати бумажных чеков (за исключением чеков, оформляемых при оплате банковскими картами). Квитанция в этом случае отправляется покупателю в электронном виде на почту или ссылкой в SMS. Помимо этого, пользователи МТС Касс могут отключить печать отчетов открытия и закрытия смены, отчетов о внесении денег в кассу и их изъятия.

В пресс-службе компании уточнили, что пользователи МТС Касс также смогут печатать короткие чеки. По запросу клиента бумажная квитанция может быть напечатана, но, за счет оптимизации расположения элементов и уменьшения шрифта дополнительных реквизитов, ее длина будет меньше на 3-4 см.

«За последний месяц чековая лента подорожала в среднем втрое. Наша задача — помочь предпринимателям справиться с этим вызовом. Решение МТС Касс позволит быстро и удобно перейти на электронные чеки, сохранить ресурсы и оптимизировать затраты. Начать использовать новые опции клиенты могут самостоятельно, никаких дополнительных обновлений устройств не требуется», — отметил директор по работе с бизнес-рынком филиала МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.

Инструменты для экономии чековой ленты уже можно подключить в настройках онлайн-касс в разделе «Фискальное устройство» в блоке «Печать на чековой ленте». Все клиенты МТС Касс могут использовать бесплатное автоматическое обновление ПО и техподдержку в режиме 24/7.


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18 апреля в 09:01, просмотров: 624, комментариев: 0

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