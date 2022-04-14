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​Новый котел повысит надежность и энергоэффективность нижневартовской системы теплоснабжения

Комплексную реконструкцию самой мощной городской котельной реализует компания-концессионер АО «Горэлектросеть»

​Новый котел повысит надежность и энергоэффективность нижневартовской системы теплоснабжения
Фото: Горэлектросеть

Комплексную реконструкцию самой мощной городской котельной компания-концессионер АО «Горэлектросеть» реализует в рамках выполнения своих инвестиционных обязательств. Объект обеспечивает теплом и горячей водой половину городского жилого фонда. До конца 2023-го года здесь модернизируют газораспределительный пункт, смонтируют современный насосный парк, заменят два котла и автоматизируют систему управления их розжигом.

Котельная № 5 была построена в 1991 году, теплоноситель здесь генерируют шесть котлов КВГМ-100 мощностью 100 гигакалорий в час. Старый котел, введенный в эксплуатацию одновременно с запуском котельной, в последние годы своей службы выполнял функции резервного. Так что обновление оборудования прошло незаметно для потребителей, минимизация дискомфорта для абонентов – одна из приоритетных задач концессионера.

«Котельная поэтапно переходит на более экономичное и энергоэффективное оборудование. Новый котел оснащен современными газо-мазутными горелками, их токсичность минимальна, а процесс сгорания газо-воздушной смеси происходит более эффективно, с меньшим расходом топлива. Кроме того, усовершенствована конструкция конвективной части котла, где расположены элементы поверхностей нагрева, что значительно увеличивает эксплуатационную надёжность и ресурс работы нового объекта», - рассказал Максим Мотовилов, начальник котельной №5 «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Стоимость проекта по замене котла составила около 50 млн рублей, всего в модернизацию котельной № 5 компания-концессионер инвестирует порядка 500 миллионов. В следующем году специалисты филиала «Управление теплоснабжение» приступят к работам по техническому перевооружению газораспределительного пункта. Здесь демонтируют изношенное оборудование и установят современные узлы регулирования и учета газа. Модернизация ГРП обеспечит безопасное управление технологическими процессами и эффективный контроль за расходом газа.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 73, комментариев: 0

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