Операторы МТС могут оплачивать услуги компании с помощью Системы быстрых платежей

МТС объявила о запуске сервиса по оплате услуг связи при помощи СМС-ссылки через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь абоненты МТС, пользуясь сервисом, могут моментально пополнить счет телефона в пару кликов без комиссии.
Новый сервис реализован на базе СБП и предоставляет абонентам МТС возможность быстро и просто пополнить счет мобильного телефона МТС по персонализированной ссылке в СМС с банковского счета, открытого в любом банке РФ в два клика. Зачисление средств осуществляется мгновенно и без комиссии. Подобный сценарий пополнения счета через СБП реализован МТС первым среди операторов связи в России.
«Мы заботимся об удобстве оплаты услуг нашими клиентами и максимально быстро внедряем инновационные сервисы. Персонализированное информирование от МТС с возможностью максимально простого клиентского пути для оплаты счета позволяет абонентам всегда оставаться на связи», − прокомментировал коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.
Сервис максимально прост для использования:
1.Абонент МТС получает СМС с информацией о необходимости пополнения счета с персонализированной платежной ссылкой на СБП;
2.При переходе по ссылке открывается мобильное приложение российского банка, установленное на устройстве клиента, с предзаполненными данными для совершения платежа;
3.Клиент указывает необходимую сумму и подтверждает платеж. Поступление средств на счет абонента МТС осуществляется мгновенно и без комиссии.
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