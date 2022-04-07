Операторы МТС могут оплачивать услуги компании с помощью Системы быстрых платежей

МТС объявила о запуске сервиса по оплате услуг связи при помощи СМС-ссылки через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь абоненты МТС, пользуясь сервисом, могут моментально пополнить счет телефона в пару кликов без комиссии.

Новый сервис реализован на базе СБП и предоставляет абонентам МТС возможность быстро и просто пополнить счет мобильного телефона МТС по персонализированной ссылке в СМС с банковского счета, открытого в любом банке РФ в два клика. Зачисление средств осуществляется мгновенно и без комиссии. Подобный сценарий пополнения счета через СБП реализован МТС первым среди операторов связи в России.

«Мы заботимся об удобстве оплаты услуг нашими клиентами и максимально быстро внедряем инновационные сервисы. Персонализированное информирование от МТС с возможностью максимально простого клиентского пути для оплаты счета позволяет абонентам всегда оставаться на связи», − прокомментировал коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.

Сервис максимально прост для использования:

1.Абонент МТС получает СМС с информацией о необходимости пополнения счета с персонализированной платежной ссылкой на СБП;

2.При переходе по ссылке открывается мобильное приложение российского банка, установленное на устройстве клиента, с предзаполненными данными для совершения платежа;

3.Клиент указывает необходимую сумму и подтверждает платеж. Поступление средств на счет абонента МТС осуществляется мгновенно и без комиссии.