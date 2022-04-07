16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Инфляция для вас - это...
Комментировать
0
Сколько должен стоить доллар?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Горэлектросеть» ввела в работу новый двухэтажный распределительный пункт напряжением 10/0,4 кВ

Новый распределительный пункт напряжения заработал в Нижневартовске

​«Горэлектросеть» ввела в работу новый двухэтажный распределительный пункт напряжением 10/0,4 кВ
Фото: Горэлектросеть

Компания «Горэлектросеть» возвела в 15-микрорайоне Нижневартовска двухэтажный распределительный пункт 10/0,4кВкВ РПЖ-6. Это третий по счету объект такого типа в Нижневартовске и в целом в Югре. Ранее подобные распределительные устройства были построены в западной промышленной зоне города в районе улиц Мира-Кузоваткина (РПП-11) и в 7 микрорайоне (РПЖ-3).

Возведение таких распределительных пунктов – требование времени. Стремительный рост города, увеличение числа потребителей и плотная застройка зданий в промышленной и жилой частях Нижневартовска вынуждают энергетиков искать нестандартные решения. Двухуровневые комплектные блочные распределительные пункты имеют большие преимущества: значительное сокращение занимаемой площади, высокая надежность и безопасность, компактность и совместимость с городской архитектурой.

«РПЖ-6 отличается от обычных подстанций, в нем два этажа. Это распределительное устройство было спроектировано и реализовано с учетом наших требований компанией «ЭЗОИС» («Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений»). В Нижневартовск электроустановка прибыла в виде блочно-модульной конструкции, готовой к сборке. Заранее были изготовлены железобетонные оболочки из стен, полов и крыши с укомплектованным оборудованием, приямки (подземная часть конструкций). Главная проблема строительства в городских условиях – отсутствие свободного места под размещение новых объектов. В этом случае монтаж новой электроустановки осуществлялся фактически в пятне, на котором ранее располагалось старое распределительное устройство. Такое решение привело к необходимости разместить в 15 микрорайоне дополнительную трансформаторную подстанцию, которая использовалась в качестве временного источника питания для потребителей на период строительства. В числе главных приоритетов АО «Горэлектросеть» - стабильное электроснабжение горожан, минимизация времени перерывов в подаче электроэнергии. Поэтому на этом объекте переводы нагрузок с постоянного на временные источники питания и обратно оказались наиболее трудозатратными и сложными мероприятиями для энергетиков», - сообщил начальник ПТО АО «Горэлектросеть» Сергей Ковбаса.

Сейчас 15 микрорайон обеспечен надёжным бесперебойным электроснабжением на много лет вперед, срок службы РПЖ-6 составляет не менее 25 лет. Ввод в эксплуатацию и подача напряжения состоялись в январе 2022 г. Строительство объекта было выполнено в рамках реализации инвестиционной программы АО «Горэлектросеть» 2018-2022 года, финансирование осуществлялось из собственных средств компании.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:40, просмотров: 115, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Семья погибшего на спецоперации сургутского военного получит финансовую помощь 1175
  2. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 1054
  3. В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней ради огородов 872
  4. В ХМАО главу нефтяной компании осудят за взятку 869
  5. Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский 821
  6. На школьницу из Сургутского района с крыши упала наледь: ребенок госпитализирован 783
  7. Жители Сургута массово обращаются в травмпункты из-за гололеда 685
  8. В Сургуте заключили дополнительные контракты на вывоз снега для решения проблемы с подтоплениями 646
  9. В Советском районе, где волки напугали местных жителей, застрелили пять хищников 563
  10. В Нефтеюганске заключили дополнительный контракт на откачку талых вод 542
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 3581
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 3275
  3. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 3127
  4. ​Сургутян ждет большой плюс 3124
  5. В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки 2987
  6. ​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность 2783
  7. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов 2774
  8. ​Глава Белого Яра ушла в отставку 2228
  9. Первый в регионе Центр социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан открылся в Сургуте 2133
  10. ​В Излучинске погибли два подростка 2077
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7612
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5882
  3. Потребительские патриоты 5536
  4. ​«А мы будем!..» 5287
  5. ​Переобулись 5240
  6. ​Испанский стыд 4789
  7. ​Здравствуй, здравый смысл? 4508
  8. ​Новая жизнь 4310
  9. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4301
  10. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4206

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика