Специалисты «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» состыковали новый участок тепловой сети с трассой

Накануне специалисты «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть») состыковали новый участок тепловой сети с трассой, смонтированной в прошлом году. Энергоресурс от котельной 3А начнет поступать к новостройкам в начале мая. Теплотрассы по улице Северная и Героев Самотлора обеспечат строителей возможностью для своевременного выполнения этапов перспективной застройки Нижневартовска на 2022-2023 гг.

Новые теплотрассы проложены по улицам Северная и Героев Самотлора. Строительство объекта ведется в рамках выполнения инвестобязательств компании-концессионера АО «Горэлектросеть». Работы выполнены уже на 90%, осталось смонтировать запорную арматуру в теплокамерах, промыть систему и засыпать траншеи.

«Индивидуальные тепловые пункты в городских новостройках используют наш теплоноситель круглый год, он нужен для приготовления горячей воды. В 2022 году застройщик планирует сдать 3 жилых дома, первый – уже в июне. Ввод наших объектов обеспечит строителей возможностью выполнить отделочные работы, а будущих новоселов - комфортными условиями проживания», - рассказал Александр Топалов, первый заместитель директора «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска».

Новые теплотрассы закольцевали с сетями котельной «Нижневартовскстройдеталь», теплоноситель от которой поступает в дома 23 и 24 микрорайонов. Такое проектное решение позволит обеспечить абонентов источником резервного питания на случай нештатной ситуации. Теплоноситель для абонентов в этом случае будет поступать от котельной 3-А.

Котельная на Интернациональной № 3-А в будущем полностью возьмёт на себя обеспечение теплом абонентов 40-х кварталов. Согласно планам перспективной застройки Нижневартовска, здесь построят порядка 35 жилых домов, 3 детских сада и 2 школы. После ввода в эксплуатацию газовой котельной, расположенной на Нововартовской улице, теплоэнергетики перераспределят мощности существующих источников генерации тепла. Новый объект будет подавать тепло в микрорайоны за улицей Ханты-Мансийская, а высвободившихся мощностей котельной 3-А хватит на обеспечение энергоресурсом строящихся кварталов 40, 41, 42 и 43. Усовершенствованная теплосетевая инфраструктура позволит эффективно решить задачу надежного и качественного обеспечения тепловой энергией всех нижневартовских абонентов.

Компания «Горэлектросеть» третий год реализует в Нижневартовске беспрецедентную по объёму вложений программу модернизации теплоэнергетического хозяйства. В текущем году энергетики инвестируют в городскую систему ТС и ГВС 433 миллиона рублей. Несмотря на экономические и логистические сложности, с которыми столкнулись российские компании в марте, все инвестобязательства, заложенные в концессионном соглашении, будут выполнены.

«Большая часть имущества, принятого нами по концессионному соглашению, советского или российского производства. Сейчас ведем работу по заключению договоров с отечественными предприятиями на поставку аналогов запчастей для той небольшой доли импортного оборудования, которое используем в работе. За два года управления системой теплоснабжения нашим филиалом реализованы комплексы мероприятий по капитальному и текущему ремонту, большая часть оборудования находится в исправном, работоспособном состоянии. Кроме того, 80% материалов для нужд летней ремонтной программы были закуплены в 2021 году. Так что в текущем и следующем отопительном сезоне за надежность теплоснабжения Нижневартовска можно не переживать», - прокомментировал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).