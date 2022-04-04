Как сделать ее в два раза дешевле и без первоначального взноса

В России 1 апреля изменились условия льготной ипотеки при покупке жилья на первичном рынке. Теперь кредит на квартиру в новостройке можно взять под 12 процентов годовых, а не под 7, как раньше, при этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от общей стоимости покупки.

Но у некоторых застройщиков и банков, прежде всего – ориентированных на развитие регионов присутствия, пока сохраняются достаточно лояльные предложения. Например, у тандема ГК «Сибпромстрой» и одного из сургутских банков, разработавшего специальную антикризисную программу для жителей Сургута, Сургутского района и Нефтеюганска.

Купить новостройку в ипотеку на этих территориях можно всего под 6 процентов годовых в первый год с даты выдачи кредита, причем даже без первоначального взноса и со сроком кредитования до 30 лет.

По таким щадящим условиям сейчас у застройщика и банка есть предложения в четырех жилых комплексах.

В Сургуте это комплекс комфорт-класса «Жемчужина Оби» и малоэтажный ЖК «Зеленый», В Сургутском районе – ЖК «Загородный», расположенный в самом центре пос. Барсово. В Нефтеюганске - ЖК «Западный» – современный жилой комплекс в развивающемся районе, но уже обеспеченном всей социальной инфраструктурой - по периметру расположены две школы, три детских сада, магазины, рынок, автовокзал.

Срок действия предложения ограничен. Акция продлится до 23 июня, но не исключено, что завершится раньше: в условиях повышенного спроса доступные к продаже квартиры могут закончиться гораздо раньше.

Подробную информацию можно узнать на сайте или в отделе продаж застройщика по телефону +7(3462)-600-190.