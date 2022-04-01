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​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность

В производственно-диспетчерскую службу «Горэлектросети» поступило 15 сигналов о технологических нарушениях в работе энергосистемы Нижневартовска

​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность
Фото: Горэлектросеть

Вчера, 31 марта, в Нижневартовске бушевала непогода: сильный снегопад, метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду. Стихия нанесла городской инфраструктуре немалый ущерб. Ветер срывал рекламные конструкции, переворачивал автобусные остановки, отрывал крыши веранд и элементы обшивки зданий.

В результате превышения параметров погодных явлений, допустимых для эксплуатации энергообъектов, были зафиксированы обрывы проводов высоковольтных воздушных линий в старой части города и СОТах, кратковременные провалы напряжения на городских подстанциях. В производственно-диспетчерскую службу «Горэлектросети» поступило 15 сигналов о технологических нарушениях в работе энергосистемы Нижневартовска. Максимальный разгул стихии и пик отключений пришелся на первую половину дня.

На смену вывели 9 оперативно-выездных бригад, в их составе 27 человек и 9 единиц спецтехники. Аварийно-восстановительные работы на повреждённых линиях проводились одновременно в старой части города, на РЭБ флота и в дачных поселках.

«Наши мобильные бригады в кратчайшие сроки устраняли нарушения на воздушных электросетях и подстанциях. Благодарю своих коллег за оперативную и качественную работу в сложных метеорологических условиях. Отмечу, что помимо устранения аварий на своих объектах, энергетики шли навстречу просьбам владельцев дачных участков, чьи сети не находятся на балансе нашего предприятия. Так, оперативные бригады проверили надежность оборудования и устранили нарушения в работе энерго-оборудования СОТов «Автомобилист-1», «Автомобилист-2», «Авиатор», «Транспортник» и «Транспортник-4», - рассказал Антон Родионов, начальник производственно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть».

К вечеру вчерашнего дня технические службы энергетиков ликвидировали последствия непогоды и обеспечили всех потребителей электроэнергией.


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Сегодня в 14:31, просмотров: 40, комментариев: 0

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