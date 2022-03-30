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Уникальное предложение от «Сибпромстрой»: готовые квартиры по выгодной ставке от 5,3%

Жители Югры могут приобрести готовые квартиры на выгодных условиях

Уникальное предложение от «Сибпромстрой»: готовые квартиры по выгодной ставке от 5,3%
Фото: Сибпромстрой

1 апреля на рынке первичного и вторичного жилья ожидают повышение ставки по льготной ипотеке до 12%. В то же время крупнейший застройщик Югры ГК «Сибпромстрой» делает уникальное предложение. Программа включает субсидированную ипотеку на покупку готовых квартир с выгодной ставкой – всего от 5,3 процентов.

Уникальность предложения в том, что покупатель приобретает жилье в уже построенном доме и может получить ключи сразу после подписания основного договора купли-продажи. К тому же перед клиентом представлен большой выбор жилых комплексов на любой вкус. Например, идеальный для семьи ЖК «Зеленый».

Югорчане могут выбрать индивидуальную схему субсидирования. Первый взнос от 20 процентов.

  • Субсидированная ставка на первый год 5,3% (первый год + возможность рефинансирования);
  • Субсидированная ставка на два года 11,5% (на два года + возможность рефинансирования);
  • Субсидированная ставка на весь срок кредитования – 16,2% (возможность рефинансирования).

Оформить ипотеку можно всего за один визит.

Подробнее о предложении можно узнать по телефону отдела продаж ГК «Сибпромстрой»: +7-3462-600-190.

Не является публичной афертой.


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