Энергетики Нижневартовска представили скорректированную инвестиционную программу на 2022 год

Энергетики предоставили на обсуждение общественности и специалистов Департамента ЖКХ администрации Нижневартовска скорректированную инвестиционную программу на 2022 год. Перед Общественным советом города выступили генеральный директор АО «Горэлектросеть» Юрий Елин и начальник отдела производственного планирования и контроля Сергей Топалов.

«“Горэлектросеть” работает по системе RAB-регулирования с долгосрочным тарифообразованием, главная цель которого – привлечение инвестиций в расширение и модернизацию сетевой инфраструктуры. Наше предприятие является единственным инвестором в энергокомплекс Нижневартовска, мы работаем без привлечения бюджетных средств. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить корректировку планов на этот год. Отмечу, что корректировка инвестпрограммы уточняет, конкретизирует основные задачи, так как город постоянно растет и меняется», - сообщил Юрий Елин. По такой системе в ХМАО работают энергетики в трех городах: Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

В черте города энергетики планируют обеспечить трансформаторными подстанциями и линиями электропередачи новостройки в 9 и 40 микрорайонах. Еще одна блочная комплектная трансформаторная подстанция появится в прибрежной зоне. Продолжится реконструкция кабельных линий со сроком службы свыше 30 лет. Работы пройдут летом в нескольких жилых микрорайонах.

«Горэлектросеть» продолжит работу над приведением электрохозяйств дачных поселков в соответствие с действующими правилами. В этом году энергетики планируют обновить сети 9 садово-огороднических товариществ: «Березка-88», «Досуг», «Ландыш», «Медик», «Нефтяник», «Энтузиаст», «Авиатор», «Берёзовый» и «Пищевик».

Часть средств будет вложена в развитие АСКУЭ – это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Деньги будут направлены на реализацию Постановления № 522 от 27.12.2008 о плановой замене приборов учета с истекшим сроком поверки. Всего в текущем году энергетики инвестируют в развитие электросетевого хозяйства города более 748,3 млн рублей (без учета НДС).

Отметим, что в этом году завершается очередной пятилетний инвестиционный период, программу которого принял и утвердил Департамент ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры в 2021 году. По итогам встречи, прошедшей в департаменте ЖКХ Нижневартовска 21 марта, проект скорректированной программы на 2022 год единогласно согласован.

Справка: Инвестиционная программа (ИП) сетевой организации «Горэлектросеть» сформирована на основании целевых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг в области энергоснабжения. В своей основе ИП опирается на утвержденную Думой города программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Нижневартовска до 2035 года. ИП направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии, увеличение пропускной способности сетей, устранения ограничений потребления электроэнергии по существующим сетям новым потребителям путем строительства новых объектов электроснабжения, повышения пропускной возможности и уровня надежности объектов инфраструктуры города.