16+
Логотип Сиапресс
USD  91,7457   EUR  102,9112  

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

​«Горэлектросеть» обеспечила электроэнергией новый ЖК в Нижневартовске

Три дома жилого комплекса «Белые ночи» подключили к электрическим сетям

​«Горэлектросеть» обеспечила электроэнергией новый ЖК в Нижневартовске
Фото: Горэлектросеть

Три дома на 216 квартир и прилегающую территорию жилого комплекса «Белые ночи» на улице Лопарева подключили к электрическим сетям в рамках инвестиционной программы АО «Горэлектросеть».

«Для присоединения к электроснабжению жилых домов застройщика ООО «Гарант-Строй» мы смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию с трансформаторами мощностью 2х630кВА, а также проложили две кабельные линии 10 кВ от распределительных пунктов «Дагестан» и «СТПС». Общая протяженность линий электропередачи составляет 976 метров. Данное оборудование обеспечит качественное и бесперебойное электроснабжение всего жилого комплекса», - рассказал начальник службы заказчика по капитальному строительству и ремонту АО «Горэлектросеть» Радик Фаизов.

«Объект представляет собой огороженную территорию с пропускным пунктом, детскими и спортивными площадками. Дома должны сдать в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. В будущем мы планируем и дальше застраивать эту часть города», – сообщил ранее директор ООО «Гарант-Строй» Кадырбек Шихшабеков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:11, просмотров: 96, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургут готов принять 230 жителей Донбасса 1222
  2. ​Военная операция в Украине – официальная позиция и ответы на вопросы 1100
  3. Житель Лангепаса, вложившийся в «инвестиции», потерял 2,7 млн рублей 1036
  4. Началась Масленичная неделя: Вадим Шувалов поздравил избирателей с любимым праздником 975
  5. ​Гуманитарная помощь, собранная югорчанами для жителей Донбасса, достигает адресатов 882
  6. ​Югорчанам предлагают помощь в подготовке заявок на президентские гранты 809
  7. ​В Тюменской области отложили введение QR-кодов для посещения ТЦ и ресторанов 684
  8. ​Москва: февраль 2022-го 603
  9. Квартал «Булгаков»: квартиры для тех, кто хочет получить от пространства максимум 593
  10. В Нижневартовск поступило семь холодильников для хранения вакцины «Спутник-М» 460
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 12670
  2. ​Страшно! Поддерживаем! 6207
  3. ​Не молчите 4826
  4. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 4459
  5. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 3743
  6. В школе Нижневартовска появится мастерская по переработке пластика 3586
  7. ​Максим Трудолюбов: «Ничего даже близко похожего на повторение крымского эффекта мы сегодня не видим» 3329
  8. ​Самолеты Airbus улетят из России? 3281
  9. ​Не так уж и единогласно получилось 3016
  10. Призывники Сургута и Сургутского района не поедут на Донбасс 2943
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 12670
  2. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 11230
  3. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 11050
  4. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 9175
  5. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 8474
  6. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 8086
  7. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 7105
  8. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 7054
  9. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 7027
  10. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 7010

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика