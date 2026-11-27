С 1 января 2027 года жители Сургута, как и всей Югры, начнут платить за капитальный ремонт почти на 14% больше. Приведет ли рост взносов к более быстрому и качественному ремонту домов и почему платежи продолжают увеличиваться − читайте в статье СИА-ПРЕСС.

Сколько придется платить с января

Размер взноса зависит от типа дома и наличия лифта. Самую высокую ставку в 2027 году установили для панельных домов с лифтами − 24,40 рубля за квадратный метр. Самая низкая − для деревянных домов − 15,04 рубля.

Чтобы понять, насколько вырастут расходы, возьмем для примера квартиру площадью 54 квадратных метра. В зависимости от типа дома ежемесячный платеж за капремонт увеличится примерно на 100-160 рублей, а за год собственникам придется заплатить дополнительно от 1,2 до 1,9 тысячи рублей.

Больше всего среди рассмотренных категорий будут платить жители панельных домов с лифтами. За квартиру такой площади взнос вырастет с 1 157,76 до 1 317,60 рубля в месяц. В деревянных домах платеж увеличится с 713,88 до 812,16 рубля.

При этом чем просторнее квартира, тем заметнее повышение. Например, собственник квартиры площадью 70 квадратных метров в панельном доме с лифтом будет платить 1 708 рублей в месяц вместо нынешних 1 500,80 рубля. За год его расходы на капремонт увеличатся почти на 2,5 тысячи рублей.

Почему взносы повышают сразу на 14%

В окружном департаменте ЖКХ повышение объяснили нехваткой средств на выполнение программы капитального ремонта. По информации ведомства, с 2014 по 2020 год взносы в Югре не повышали. Средняя ставка оставалась на уровне 11,48 рубля за квадратный метр, хотя стоимость строительных работ росла. Одновременно расширялся и перечень работ, которые необходимо выполнять в многоквартирных домах. В него, например, добавили утепление фасадов.

«Накопленные средства собственников не обеспечивали достаточное финансирование программы капитального ремонта и формировали дефицит в ближайшем будущем», говорится в ответе окружного департамента ЖКХ на запрос СИА-ПРЕСС.

Чтобы избежать нехватки денег, власти предусмотрели возможность ежегодного повышения взносов. В департаменте пояснили, что новые ставки должны помочь сбалансировать расходы и поступления в рамках программы капремонта на 2026-2031 годы.

При этом платежи увеличиваются заметно быстрее прогнозируемой инфляции. На 2027 год власти Югры заложили ее на уровне 4%, тогда как взносы на капремонт вырастут почти на 14%. И повышение не ограничится одним годом.

Округ уже установил ставки на 2028 и 2029 годы.

Так, например, для панельных домов с лифтами взнос составит 27,77 рубля за квадратный метр в 2028 году и 31,60 рубля − в 2029-м. Собственник квартиры площадью 54 квадратных метра будет платить соответственно 1 499,58 и 1 706,40 рубля в месяц.

«Пересмотр минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2028 и 2029 годы в настоящее время не предполагается», − сообщили в окружном департаменте.

Сколько денег соберут с сургутян

По прогнозу Югорского фонда капитального ремонта, повышение ставок заметно увеличит поступления от собственников. «В целом по региону плановые поступления взносов на капитальный ремонт в 2027 году вырастут на 768 млн. руб. по сравнению с 2026 годом, в том числе по г. Сургуту на 212 млн. руб.», − сообщили редакции в фонде.

Для сравнения, за весь 2025 год сургутяне перечислили в Югорский фонд 1,36 млрд рублей. При этом подрядчикам за выполненные в городе работы выплатили 1,61 млрд рублей.

Всего в прошлом году капремонт провели в 102 многоквартирных домах Сургута. Общая стоимость выполненных работ составила 1,96 млрд рублей.

В фонде уточнили, что взносы учитывают отдельно по каждому жилому и нежилому помещению. Это позволяет отслеживать, сколько денег начислено и собрано по конкретному дому. Однако, отметим, что дополнительные 212 млн рублей − это прогноз роста поступлений, а не отдельная сумма, которую гарантированно направят на ремонт сургутских домов.

Что отремонтируют в Сургуте в 2027 году

На 2027 год капитальный ремонт запланировали в 64 многоквартирных домах Сургута, сообщили СИА-ПРЕСС в окружном департаменте ЖКХ и Югорского фонда. Общая стоимость работ составит 2,36 млрд рублей. В эту сумму входят 14,3 млн рублей окружной субсидии, предназначенной для замены лифтов с истекшим сроком службы.

Самый дорогостоящий ремонт запланировали в доме № 59 на улице Федорова − почти 252 млн рублей. Следом идут дома на Майской, 10, и Губкина, 23: стоимость работ по каждому из этих адресов превышает 140 млн рублей.

Узнать, какие работы запланированы по конкретному адресу, можно на официальном сайте Югорского фонда капитального ремонта в разделе «Найти свой дом». Там же опубликованы сведения о собранных взносах и задолженности.