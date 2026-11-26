Пятница, 27 ноября

Выставка «С чем сравнить сердце матери?»

Место проведения: Центральная городская библиотека им А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, зал краеведения им. И.П. Захарова, четвертый этаж. Время: с 11:00 до 19:00.

В Сургуте открывается выставка, приуроченная 90-летию со дня рождения Марии Волдиной (Вагатовой) ‒ первой женщины-корреспондента, первой поэтессы ханты и хранительницы древнего слова. В экспозиции представлены материалы о жизни и творчестве Марии Волдиной: ее авторские сборники, диски с песнями фольклорно-этнографического семейного ансамбля «Ешак най» и многое другое.

Телефон для справок: 28-57-70. Вход свободный. 16+

Кукольный спектакль «Дорогая наша мама»

Место проведения: Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11а. Время: 12:00.

Клуб кукольного театра «Сказочный теремок» приглашает детей и их родителей на кукольный спектакль по мотивам одноименного произведения Ольги Высотской.

Телефон для справок: 37-53-09. Вход свободный. 0+

Встреча «Люди нашего города: Сергей Михайлович Пустозёров»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: 15:00.

На встрече, посвященной 50-летию Сургутского хлебозавода и личности его руководителя Сергея Пустозёрова, гости узнают полувековую историю предприятия, неразрывно связанную с развитием Сургута, и познакомятся с достижениями коллектива. В рамках проекта «Люди нашего города» посетителям представят уникальные архивные материалы и воспоминания ветеранов предприятия.

Телефон для справок: 51-68-17. Вход свободный. 0+

Премьера концертной программы «Ван Гог. Портрет»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Сургутская филармония приглашает на премьеру программы Симфонического оркестра под управлением маэстро Григория Вевера (Омск). В основе концерта ‒ подлинная переписка Ван Гога с его младшим братом Тео. Это история об абсолютном одиночестве художника, когда единственной опорой для него остался брат, ни на миг не усомнившийся в его даре. Через личные письма слушатели узнают Винсента не как каноничного гения, а как простого человека с его сокровенными чувствами, тяжелыми испытаниями и редкими моментами счастья.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Спектакль «Креститель Руси»

Место проведения: МАУ «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 19:00.

Жители и гости Сургута увидят премьерный спектакль о борьбе любви и зла, о бремени власти и трудном пути к свету. Зрителям покажут, как княгиня Ольга передает внуку свою мудрость: страна должна жить как одна семья, и лишь став единым народом, Русь обретет настоящую силу. Но после смерти бабушки этот завет оказывается под угрозой. За душу юного правителя начинает бороться само зло. Поддавшись демоническому шепоту, князь становится виновником гибели собственных братьев, а в наказание за грехи Владимир слепнет. Как победить тьму, если ты сам впустил ее в свое сердце? Сможет ли герой исцелить свою душу, обрести прозрение и спасти растерзанную страну? Выбор одного человека определит судьбу целого народа.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 700 рублей. 12+

Юмористическое шоу «Балаболы»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 20:00.

Мансур Цукаев и Евгений Шекляев возвращаются к зрителям, чтобы провернуть очередную аферу под названием «импровизация». Два микрофона, никакого плана. Истории, вопросы и странные предложения гостей станут частью этого дела: комики будут выкручиваться, а зал ‒ подкидывать новые проблемы.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

Суббота, 28 ноября

Этнографическая программа «Живая память Севера»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, Дом коренных народов Севера. Время: 11:00.

Взрослых и детей приглашают на этнографическую программу, в ходе которой они узнают, как жили и живут сейчас ханты и манси, а также особенности их быта, традиций и культуры ‒ от древних обычаев до современных реалий.

Телефон для записи: 28-17-44, 24-78-39. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Мастер-класс «Снежные цветы»

Место проведения: Детская художественная школа № 1 им. Л. А. Горды, улица Энгельса, 7. Время: 12:00.

Художественная школа приглашает на мастер-класс по созданию зарисовки цветов белой пастелью на тонированной бумаге. Участники узнают, как сухая пастель передает мягкие переходы тона и нежность форм. Под руководством профессионального художника гости мероприятия освоят классическую технику сухой пастели, научатся передавать свет и объем цветка и разберутся, чем пастель отличается от красок. Все материалы предоставляются, готовую работу можно забрать с собой.

Телефон для справок: 28-76-72. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Мастер‑класс «Черный Лис»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, Дом ремесел. Время: 12:30 и 14:30.

Дети и их родители смогут посетить творческое занятие по созданию стильной броши в технике сухого валяния. Каждый участник научится работать с шерстью и уйдет домой с готовым украшением.

Телефон для записи: 28‑20‑48, 24-78-39. Цена билета: 400 рублей. В 14:30 мероприятие доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Тепло для мамы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Сургутян всех возрастов приглашают создать уникальную открытку в смешанной технике. Такая поделка, сделанная своими руками, станет отличным подарком ко Дню матери.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей. 6+

Беседа «От чести ‒ к человечности»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, магазин «Читай-город». Время: 15:00.

Библиотека № 21 им. Н. М. Рубцова и книжный магазин «Читай-город» приглашают горожан на встречу в рамках проекта «Народное чтение». Участники обсудят рассказ Михаила Зощенко «Огни большого города» и поговорят о переломных моментах в жизни, причинах конфликтов, уважении и доброте, а также о том, как человек может пересмотреть свои взгляды и отношения с близкими. Тем, кто не успел прочитать рассказ, предложат познакомиться с текстом прямо на встрече, а каждый участник сможет забрать домой одну из книг проекта.

Телефон для справок: 35-40-45. Вход свободный. 12+

Метал-концерт в «Компромате»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

В эту субботу на одной сцене выступят три группы: DAIKIRAI ‒ скоростные риффы, агрессивный экстрим-вокал и мощная энергия; FATHERLESSNESS ‒ мрачный драматизм, плотный лоу-тюн саунд и тяжелые брейкдауны; SWEET GIFT ‒ контрастная подача, зубодробительный грув и взрывная энергетика.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 16+

Концерт Алексея Архиповского

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Алексей Архиповский ‒ виртуоз-балалаечник, занесенный в российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник». Он выступал на самых престижных площадках мира ‒ от лужайки Белого дома до церковных соборов и стадионов, а его концерты проходят с неизменным восторгом зрителей. Теперь артист выступит и для сургутской публики.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 000 рублей. 0+

Воскресенье, 29 ноября

Акция «День СуперМамы»

Место проведения: Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11а. Время: с 11:30 до 16:00.

Сургутян приглашают на акцию «День Супермамы», посвященную Дню матери. Гостей ждут громкие чтения и беседы, творческие мастер-классы, среди которых создание сувениров, панно из палочек, песочное рисование портрета, а также игры с роботом Элби и встреча с писателем.

Телефон для справок: 37-53-09, 37-57-48. Вход свободный. 0+

Музейное занятие «Единственной маме на свете…»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Семейный клуб «Музей и Ко» приглашает на занятие, посвященное Дню матери. Как подготовиться к самому доброму и трогательному празднику? Можно сказать много нежных и ласковых слов, а можно дополнить их подарком ‒ открыткой в технике «скрапбукинг».

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер-класс «Цвет в картине»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 12:00.

На творческом занятии взрослые и дети создадут интерьерный натюрморт акрилом. Продолжительность мастер-класса ‒ три часа.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 600 рублей, взрослый ‒ 900 рублей. 6+

Спектакль «Снежная королева»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Музыкальная сказка, рассказанная Оле-Лукойе, отправит зрителей в мир Х.К. Андерсена, где живет бездушная Снежная королева и отважная Герда, способная пройти любые испытания, чтобы спасти своего брата Кая из плена. Сказке более 170 лет, но она до сих пор остается одной из самых любимых у взрослых и детей.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концертная программа для детей «От винта»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 13:00.

Юным и взрослым горожанам покажут музыкальную программу в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина». Знакомые песни любимых героев зазвучат голосами народных инструментов. Это не просто веселый концерт, а целое познавательное путешествие: благодаря музыке юные слушатели узнают о настоящей дружбе, отзывчивости и важности маленьких и больших подвигов.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Литературная композиция «Рожденное любовью слово «Мама»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 15:00.

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина и ТРЦ «Сургут Сити Молл» подготовили литературно-музыкальную композицию ко Дню матери. В программе ‒ стихи и песни, посвященные мамам, живая музыка и теплая атмосфера. Мероприятие пройдет в рамках Фестиваля национальных литератур.

Телефон для справок: 28-56-93, 28-62-53. Вход свободный. 12+

Концерт дуэта «Пара»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Дуэт «Пара» ‒ российская группа, созданная в 2016 году Исламом Мальсуйгеновым и Зульфией Чотчаевой. Артисты привлекли внимание уникальным звучанием на стыке поп-музыки, рока и этники. Гармоничный вокал, в котором мужской и женский голоса создают неповторимую атмосферу, и песни о любви и эмоциях завоевали миллионы сердец. Визитная карточка коллектива ‒ композиция «Стоп, музыка», хиты дуэта ‒ «Моря гладь», «Горячий кофе», «Убегая», «Небо», «Белые голуби», «Люби», «На краю света», «Лунный свет» ‒ зазвучат на сцене филармонии в это воскресенье.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 500 рублей. 6+