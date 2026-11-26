Доля обрабатывающих производств в валовом региональном продукте Тюменской области за пять лет выросла примерно на десять процентных пунктов и приблизилась к четверти. Об этом губернатор Александр Моор сообщил 26 ноября в ежегодном послании областной думе, пишет «Вслух.ру».

По словам главы региона, именно перерабатывающие отрасли вносят наибольший вклад в рост промышленности. За январь-сентябрь 2026 года выпуск прочих транспортных средств и оборудования увеличился более чем вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. Металлургическое производство выросло на 17%, выпуск прочих готовых изделий — на 15%, ремонт и монтаж машин и оборудования — на 5%. Производство продуктов питания удалось сохранить на уровне прошлого года.

В регионе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. СИБУР строит новый комплекс ДГП-2, связанный с производством полипропилена. В Ишимском округе завершается строительство завода «ПротеинСиб», который будет заниматься глубокой переработкой сельскохозяйственного сырья. Часть его продукции планируют поставлять за рубеж.

Губернатор назвал инвестиции главным приоритетом экономического блока правительства. Регион намерен продолжать поддержку инвесторов и помогать предприятиям выходить на внешние рынки.

Ранее siapress.ru сообщал, что мощность строящегося завода «ПротеинСиб» составит 70 тысяч тонн переработки гороха в год. Проект реализует агрохолдинг «Юбилейный». Основную часть продукции предполагается продавать в России, при этом предприятие ориентируется и на зарубежный спрос.