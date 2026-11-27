Сургут примеряет новогодний наряд раньше обычного: украшать улицы начали около месяца назад. В городе установили 11 елей, а к привычным световым композициям добавят десять новых. Парки, скверы и площади постепенно превращаются в места для праздничных прогулок, семейных фотографий и зимних развлечений.

Самая высокая, 20-метровая елка уже зажглась на Центральной площади. Праздничные деревья появились также у Свято-Троицкого собора, на площади Советов, кольце улиц Мелик-Карамова и Щепеткина, в парке «Новые ключи», возле «Росича», в поселках Лунном, Снежном, Таежном и Дорожном.

В поселках новогодние украшения становятся частью общественных пространств, где жители встречаются и проводят свободное время. «В Лунном ель перенесли ближе к тому месту, где в этом году благоустроили сквер. Хвойную красавицу в Таежном установили ближе к спортивному комплексу. Помимо этого, в поселках развешаны гирлянды, которые будут зажигаться в новогодние праздники и создавать праздничную атмосферу», — отметила главный архитектор администрации города Елизавета Припутень.

На Центральной площади и возле парка культуры и отдыха разместят новые световые конструкции — кокошник, неваляшку и арку. Еще семь фигур украсят парки «За Саймой» и «Кедровый Лог», сквер Дружбы народов и сквер в 20А микрорайоне. Впервые к оформлению подключилось городское Лесопарковое хозяйство: украшения приобретают на средства, сэкономленные по итогам торгов.

«Впервые подключаемся к новогоднему оформлению города. По итогам торгов у нас образовалась экономия, поэтому приняли решение приобрести декоративные световые фигуры. Сейчас активно идет этап закупок. Установка запланирована на 15 декабря. Пусть то, какими будут фигуры, останется приятным сюрпризом. Мы подобрали несколько интересных и подходящих конструкций. Надеемся, что они порадуют горожан», — поделилась директор учреждения Ирина Николаенко.

Места для новых украшений выбирали с учетом популярности прогулочных территорий. Конструкции разместят так, чтобы композиции хорошо просматривались с тротуаров, дорог и парковых дорожек. При этом световое оформление расположат на некотором расстоянии от жилых домов, заботясь о комфорте соседей.

Прошлогодние украшения тоже подготовили к сезону: фигуры отремонтировали, обновили светодиоды и гирлянды. Знакомые композиции появились у филармонии, собора, в Сквере Журналиста, на Югорском тракте и городских развязках. Вечером эти огни добавляют красок привычным маршрутам.

К созданию праздничного облика присоединились предприятия, предприниматели и городские учреждения. Входные группы украшают гирляндами и хвойными ветками. Часть организаций уже завершила оформление, другие планируют сделать это до конца ноября. Так новогоднее настроение постепенно распространяется по разным районам города.

Ледовые городки предусмотрены на шести площадках. Горки появятся на Центральной площади, возле собора, у «Росича», в «Новых ключах» и поселке Дорожном. В том числе, на площади Советов установят ледовые скульптуры. В оформлении используют народные узоры и орнаменты, компанию им составят Дед Мороз и Снегурочка.

Для катания на коньках запланированы девять площадок. Главный каток площадью 1600 квадратных метров обустроят на Центральной площади — с подсветкой и помещением для обогрева и переобувания. Еще шесть подготовит центр «Надежда»: на улицах Кукуевицкого, Мечникова, Энтузиастов, Московской, 50 лет ВЛКСМ и Комсомольском проспекте. Два других разместятся на лыжной базе «Снежинка» и возле дома 6/1 на Пролетарском проспекте.

При поддержке Администрации Сургута