От студенческих обменов до оздоровительных поездок — Сургут и Ткуарчалский район Абхазии намечают направления сотрудничества. Во время официального визита делегации стороны обсудили образовательные проекты, культурные связи и деловые контакты. Одним из результатов стало соглашение о намерениях между Сургутским государственным университетом и Ткуарчалским гуманитарно-промышленным колледжем.

Документ подписали на площадке СурГУ. Он предусматривает обмен преподавателями, научными сотрудниками и студентами, совместную разработку образовательных программ и поддержку талантливой молодежи. Среди направлений партнерства — создание инновационных центров и лабораторий, проведение научных мероприятий и обмен информацией. Для студентов такое взаимодействие открывает возможность знакомиться с опытом другой территории и участвовать в общих проектах.

«У нас разные географические и экономические условия. Но ценности одинаковые: уважение к традициям, труду, забота о людях и гостеприимство. Мы подписали соглашение между Сургутским госуниверситетом и Ткуарчалским колледжем. Будем реализовывать образовательные проекты, поддерживать талантливых студентов, проводить научные мероприятия. Сургут — город молодых. Для нас важно, что сургутяне будут обмениваться опытом, культурой и традициями с жителями Абхазии. Уверен, новый союз создаст новые перспективы для развития наших территорий», — подчеркнул глава Сургута Максим Слепов.

Образовательные договоренности продолжают взаимодействие Югры и Абхазии. Как напомнил ректор СурГУ Сергей Косенок, в апреле этого года на Международном экономическом форуме «Абхазия — инвестиции в будущее» в Сухуме губернатор округа Руслан Кухарук и премьер-министр республики Владимир Делба подписали меморандум о взаимопонимании. Теперь партнерство получает развитие на уровне учебных заведений. По мнению ректора, сотрудничество коллективов поможет открыть новые перспективы прежде всего для студентов. Обмен опытом в образовании и науке позволит совместно искать решения актуальных задач, связанных с повышением качества жизни людей.

Еще одна тема визита — оздоровление северян. Представители Ткуарчалского района предложили развивать программы реабилитации и отдыха на курортах Абхазии, а также медицинский туризм. Пока речь идет о предложениях: сторонам предстоит определить конкретные форматы работы.

Заместитель главы администрации Ткуарчалского района по международным связям Серафима Хеладзе отметила теплый прием в Сургуте. По ее словам, после обсуждения перспектив побратимства следующим шагом должна стать дорожная карта с понятными приоритетами для обеих территорий. В числе важных вопросов она назвала транспортную доступность и выразила надежду, что сотрудничество поможет запуску новых прямых рейсов из Сургута в Абхазию. Удобное авиасообщение позволило бы северянам быстрее и комфортнее добираться до курортов.

Деловую часть программы посвятили встрече с сургутскими предпринимателями. Гости представили проекты сотрудничества, познакомились с деятельностью городских предприятий и обсудили возможности взаимодействия в бизнесе и производстве. Такие встречи позволяют участникам напрямую рассказать о своих задачах, найти общие интересы и наметить дальнейшие контакты.

Программа визита включала также знакомство с медицинскими и культурными учреждениями Сургута. Обмен опытом должен помочь сторонам определить, какие инициативы можно в дальнейшем развивать вместе.

При поддержке Администрации Сургута